«الأمن العام»: عاطلان وسائق «توك توك» سرقوا سيارة أموال بـ«سنجة»

كشفت تحريات قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية للقطاع غموض اعتراض مجهولين لسيارة شركة بالشرقية وسرقة ما بداخلها من أموال، حيث تبين أن عاطلين وسائق توك توك ارتكبوا الواقعة تحت تهديد سنجة. وذكرت التحريات أنه تبلغ لمركز شرطة أبوكبير بمديرية أمن الشرقية من (شخصين - مقيمين بمحافظة الشرقية) أنه حال سيرهما بدائرة المركز مُستقلين سيارة نقل «خاصة بالشركة عملهما» وتوقفهما بجانب الطريق، فوجئا بثلاثة أشخاص مجهولين يستقلون دراجة نارية وبحوزة أحدهم سلاح أبيض «سنجة» وقاموا بالتعدى عليهما بالضرب فأحدثوا إصابة أحدهما واستولوا منهما على (مبلغ مالى «خاص بالشركة») وفروا هاربين.

وتوصلت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد المُبلغين بالاشتراك مع (سائق توك توك وعاطلين).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقرر المتهم الأول باتفاقه مع المتهمين الآخرين على ارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه دون علم المُبلغ الآخر وبمواجهة المتهمين بما جاء باعترافات المتهم الأول أقرا بها. وتم بإرشاد أحد المتهمين ضبط مبلغ مالى «من إجمالى المبلغ المستولى عليه»، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.