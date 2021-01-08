طارق الشيخ عن أوضاع الموسيقيين: فيه ناس بتموت ومش لاقيه جنيه

أعرب الفنان طارق الشيخ عن حزنه الشديد من تدهور أوضاع بعض الموسيقيين، في الآونة الأخيرة، في ظل توقف الحفلات إثر تداعيات أزمة فيروس كورونا، قائلًا: «المهنة فيها ناس دلوقتي حالهم يصعب على الكافر».

وقال طارق الشيخ، خلال ندوته في جريدة «الوطن»، إن السنة الماضية شهدت وفاة بعض الموسيقيين الذين رحلوا إثر ضغوط ومصاعب الحياة بعد توقف العمل، وعدم وجود دعم لهم أو حماية مادية من قبَل نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر.

وأكد طارق الشيخ قوله: «فيه واحد كان بياخد ألف جنيه في النمرة الواحدة قبل أزمة كورونا.. لقيته من فترة واقف بعربية بيبيع كل حاجة بجنيه وربع وشرابات وكده.. رغم إنه هو واحد من الموسيقيين اللي لهم اسم في المجال».

وتابع: «يا سيادة النقيب.. حرام الناس دي وحالهم ده.. فيه ناس في النقابة ماتت.. وناس بقالها شهور مش معاهم 50 جنيه.. فيه ناس لحست التراب وعملوه سندوتشات»، متسائلاً عن دور النقابة تجاه أعضائها في تلك الأزمة.

وأضاف: «فيه أعضاء بتيجي من الصعيد لحد النقابة عشان تاخد دعم وإعانة 200 جنيه وفي الآخر مش بيلاقوها كمان!!».

وأعرب عن أمله بأن تتحسن أوضاع الموسيقيين خلال الفترة المقبلة، وأن تنتهي أزمة كورونا، لاستئناف الأنشطة المختلفة بشكل طبيعي.

فيما أبدى الفنان طارق الشيخ دهشته من اتجاه الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، لغناء أغنية «يا بخته» التي قدّمها نهاية شهر نوفمبر الماضي، قائلًا: «مش هو اللي يقول نهزه ويوزه».

وقال طارق الشيخ، خلال ندوته في الـ«الوطن» إن أغنية «يا بخته» لم تُحقق أي صدى لدى الجمهور، متابعًا: «أنا استحالة أغلط في الفنان هاني شاكر، لمعاني كتيرة لاسمه ونجوميته وغيره، لكن الأغنية دي غلط كبير جدًا.. غلط من فريق العمل نفسه مش هاني شاكر بس».