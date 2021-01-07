طارق الشيخ ينتقد هاني شاكر: «مش هو اللي يقول نهزه ويوزه»

أبدى الفنان طارق الشيخ، دهشته من إتجاه الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، لغناء أغنية «يا بخته» والتي قدّمها نهاية شهر نوفمبر الماضي، قائلًا: «مش هو اللي يقول نهزه ويوزه».

وقال طارق الشيخ، خلال ندوته في الـ«الوطن» إن أغنية «يا بخته» لم تُحقق أي صدى لدى الجمهور، متابعًا: «أنا إستحالة أغلط في الفنان هاني شاكر، لمعاني كتيرة لإسمه ونجوميته وغيره، لكن الأغنية دي غلط كبير جدًا.. غلط من فريق العمل نفسه مش هاني شاكر بس».

وأوضح أنّ أزمة أغنية «يا بخته» تكمن في الكلمات، مؤكدًا بقوله: «ده لو أنا اللي قلت الكلمات دي، ممكن أتكسف أقولها بعد كده.. الكلمات صعبة والفنان هاني شاكر مش بتاع كده».

وأشار إلى أنّ هاني شاكر تعاون مع مُطربين عدّة في «دويتوهات» غنائية، وحققت نجاحًا مدويًا، لكن «دويتو يا بخته» لم تُحقق أي أصداء، بسبب الكلمات.

يذكر أنّ أحمد سعد، تعاون لأول مرة فنيًا مع الفنان هاني شاكر، من خلال أغنية «يا بخته»، والتي طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» نهاية شهر نوفمبر الماضي، وحققت نحو 6 ملايين مُشاهدة حتى الآن، والأغنية من كلمات أحمد إبراهيم، وألحان أحمد سعد، وتوزيع موسيقي محمود صبري.

وتقول كلمات الأغنية: «يا بخته.. يا بخته.. ويا بخته يا بخته اللي إحنا من بخته نحبه وقلبنا ياخده نشيله حتى فوق الراس وياخد عمرنا براحته يا بخته اللي إحنا من بخته نحبه وقلبنا ياخده لكن يا خساره عالخاينين كفايه خيانه بوخته ويا بخته اللي إحنا من بخته نحبه وقلبنا ياخده نشيله حتى فوق الراس وياخد عمرنا براحته يا بخته اللي إحنا من بخته نحبه وقلبنا ياخده لكن يا خساره عالخاينين كفايه خيانه بوخته إحنا اللي يبيعنا مايلزمناش هو اللي هيخسر ليالينا».