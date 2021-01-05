طارق الشيخ بعد «القاضية ممكن»: هغني للزمالك في أول بطولة ياخدها

قال الفنان طارق الشيخ، إنه لم يكن يتخيل يومًا ما أنّ يكون رد فعل جمهور الزمالك بهذه الطريقة بعد تقديمه أغنية ساخرة في برنامج «أبلة فاهيتا» بعنوان «القاضية ممكن»، قائلًا «معروف عني انتمائي للقلعة البيضاء منذ سنواتٍ طوال، لكن أعتقد أن رد الفعل جاء بناءً على فرحة جماهير الأهلي بالأغنية، الأمر الذي تسبب في وجود حالة من الغضب والمشاحنات، وعلي رأي المثل الهزار قلب بجد».

ونفى طارق الشيخ، خلال ندوته في «الوطن»، ما تردد بشأن تلقيه تهديدات من قبل الجمهور بشأن هذه الأغنية الساخرة، قائلًا، «لا، لم يصل الأمر إلى هذا الحد، لكن أجد كما كبيرا من الشتائم والسباب مكتوبة على سيارتي بشكلٍ يومي من بعض جماهير الزمالك، رغم أنني اعتذرت عن هذه الأغنية».

وتابع طارق الشيخ، في حديثه، قائلًا «أعتقد أنني كنت ضحية للتعصب، رغم مناشدة الإعلام للجماهير طوال شهر كامل ضرورة نبذ التعصب الكروي، لكن لا حياة لمن تنادي، وبالتأكيد كنت مُتردد من تقديم أغنية (القاضية ممكن) في البرنامج، وأوقفت التصوير 3 مرات بسببها، إلا أن فريق الإعداد أقنعني في النهاية بغنائها لاسيما أنني لم أوجه إهانة لأي لاعب، لذلك فوجئت برد الفعل المهاجم، وظللت أستوعب الحالة في 4 ساعات تقريبًا».

وقدّم طارق الشيخ وعدًا لجمهور الزمالك، بأنه سيُقدم أغنية جديدة لـ«القلعة البيضاء»، فور حصول الفريق على بطولة.

ويحتفل جمهور نادي الزمالك، بذكرى تأسيسه الـ110، إذ جرى إنشاؤه يوم 5 يناير عام 1911، تحت اسم نادي قصر النيل لأنه كان يشغل مكان «كازينو النهر».

وكان طارق الشيخ قد طرح أول أعماله الغنائية الجديدة في عام 2021، تحت اسم «السادة الكرام»، وهي من غناء وألحان طارق الشيخ، وكلمات سامح الكومي والتوزيع لمحمد جابر.

وتقول كلماتها: «أيها السادة الأفاضل أيها السادة الكرام، اللي قاعد واللي فاضل واللي حاضر واللي قام.. أيها الدنيا الحزينة ياللي غاوية تعذبينا ارضي عنا وحسي بينا وارحمينا عشان حرام، عايشينها وماشيين بالعافية ظلمتنا وجايبة لنا الكافية قتلت فينا النية الصافية والطيب مش جاية معاه.. بتبدلنا وتغيرنا وبتغلبنا وتخسرنا بتحب تذل وتكسرنا وتعذبنا يا حول الله».