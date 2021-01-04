طارق الشيخ يطرح أغينة «السادة الكرام» (فيديو)

طرح النجم طارق الشيخ، أغنية جديدة باسم «السادة الكرام»، مساء اليوم الإثنين، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

وجاءت أغنية «السادة الكرام» من غناء وألحان طارق الشيخ، وكلمات سامح الكومي والتوزيع لمحمد جابر، وتقول كلماتها: «أيها السادة الأفاضل أيها السادة الكرام، اللي قاعد واللي فاضل واللي حاضر واللي قام.. أيها الدنيا الحزينة ياللي غاوية تعذبينا ارضي عنا وحسي بينا وارحمينا عشان حرام، عايشنها وماشين بالعافية ظلمتنا وجايب لنا الكافية قتلت فينا النية الصافية والطيب مش جاية معاه.. بتبدلنا وتغيرنا وتبغلبنا وتخسرنا بتحب تذل وتكسرنا وتعذبنا يا حول الله».

وكان طارق الشيخ، قد كشف عن موقفه من العمل مع الراقصات الشعبيات في الأفراح والحفلات، مؤكدًا خلال ندوته الأخيرة في «الوطن» أنه رفض العديد من العروض الفنية وكذلك كليبات غنائية خلال السنوات الأخيرة، بسبب وجود راقصات فيها، حيث قال آنذاك: «فيه رقاصة بتطلع ترقص فعلًا، وفيه رقاصة تانية بتطلع تعمل إغراءات ومش بتكون لابسة حاجة».

وأوضح طارق الشيخ أنه من السهل تصدر قائمة التريند، حال ظهوره بجانب راقصة في عملٍ فني، لكنه يرفض التراجع عن مبدأه وموقفه، مُبررًا ذلك: «هبوظ نفسي لو عملت كليب وفيه رقاصة تقف جنبي .. المستمع بعد كده ودنه مش هتكون معايا، لكن عينه هتكون عليها هي».

فيما قد أشاد طارق الشيخ بموقف الفنان حكيم، تجاه الشاعر أمل الطائر، خلال الأزمة الصحية التي تعرض لها قبل شهور، واصفًا إياه بقوله: «حكيم جدع ومفيش زيه في الجدعنة.. اللي عمله مع أمل الطاير واللي لسه بيعمله.. يقعد له في صحته وعافيته وأولاده.. ربنا يكفيه شر المرض»