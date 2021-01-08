صندوق النقد: 1.7 مليار شخص لا يتعاملون مع البنوك حتى الآن

كشف صندوق النقد الدولى، أن هناك حوالى 1.7 مليار شخص على مستوى العالم لا يتعاملون مع البنوك حتى الآن، حيث يسعى الصندوق إلى توفير منصات رقمية للدفع تساعد هؤلاء البشر على الدفع بشكل سهل دون تكبد تكاليف إضافية، موضحًا أن منصات الدفع الرقمية تساعد فى الحد من البطالة ودعم اقتصاديات الدول عن طريق توصيل المبالغ التى يتم تخصيصها للفئات الأكثر احتياجا والحرفيين لاستكمال أعمالهم، والمساهمة في توفير فرص عمل أكثر للشباب.

وأشار الصندوق في تقرير له، أنه لا يزال الكثيرون يستخدمون النقد، غير أن أعدادهم يمكن تخفيضها بسرعة: «لننظر إلى السويد، حيث أصبحت نسبة البالغين الذين لا يزالون يستخدمون النقد 10% فقط من السكان، بعد أن كانت 40% منذ عشر سنوات، وفي نفس الفترة، زادت حسابات الأموال الإلكترونية في كينيا زيادة أسية من 12 مليونا إلى 61 مليون حساب – أي أكثر من عدد السكان».

وتابع، أن القطاع الخاص هو الأقدر على قياس احتياجات الأفراد ومؤسسات الأعمال، وتقديم المنتجات والخدمات المتنوعة التي يحتاجونها، وتحمل المخاطر الضرورية للابتكار، غير أننا يجب أن نضمن ألا تتحول هذه المخاطر إلى مخاطر يتحملها المستخدم النهائي أو النظام المالي، ويجب أن نتجنب المزالق الأخرى، كالقوة الاحتكارية أو قصور الخدمات المتاحة للفئات الهشة.

وطالب الصندوق بمشاركة القطاع العام في ثم تقديم هوية رقمية يمكن التحقق منها، وبنية تحتية للاتصالات، وأموال من البنك المركزي، وغير ذلك من الضرورات، حيث تسمح الهوية الرقمية بالاشتراك في خدمات مالية جديدة، وهي أحد شروط الشمول المالي.

والشرط الآخر هو إتاحة خدمات الإنترنت: «لن تنجح قصتنا إلا إذا كانت هذه الخدمات متاحة لبطلتها الحِرفيَّة، لكن قرابة نصف سكان العالم لا تصل إليهم خدمات الإنترنت، بما في ذلك 75% من إفريقيا جنوب الصحراء وحوالي 70% من السكان جنوب آسيا، ونجد الصورة معكوسة في أمريكا الشمالية، حيث يحصل 75% على هذه الخدمات».