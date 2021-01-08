عاجل.. إزالة لافتة «محدش هيتجوز في قنا»

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، لافتة كانت تحمل عبارة «مفيش حد هيتجوز في قنا» وذلك لأثرها السلبي علي الشارع القنائي، وحالة البلبلة التي أثارتها وسط الأهالي في قنا.

وقال أشرف أنور، رئيس مجلس المدينة، إن الوحدة المحلية «لا تتهاون مع أي دعاية سلبية لها مردود سلبي على الشارع القنائي».

وكانت لافتة معلقة بمدينة قنا، قد أثارت سخرية عدد من مستخدمي موقع التواصل الإجتماعي، بالنظر للمكتوب عليها «محدش هيتجوز في قنا» خاصة بالدعاية لأحد معارض العرائس في مدينة قنا.