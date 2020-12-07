"بطة مش ليك يا مرزوق".. لافتة تثير الجدل بمحيط لجنة انتخابية بالشرقية

أثارت لافتة دون عليها عبارة " بطة مش ليك يا مرزوق" بمحيط لجنة انتخابية بمدينة ههيا حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وبين الناخبين الذين توافدوا على مقر اللجنة للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة بانتخابات النواب بالشرقية.

ومن جانبها أصدرت سحر لطفي رئيس مركز ومدينة ههيا توجيهات للعاملين بمجلس المدينة بالتوجه إلى مقر المدرسة وإزالة اللافتة .

وعلى جانب آخر أعطى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومديري المدارس لمتابعة توفير المستلزمات الضرورية بكل مقر انتخابي من حيث تجهيز أماكن لانتظار الناخبين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتزويد اللجان بالكراسي ومياه الشرب ووسائل التهوية للتيسيرعلي الناخبين وأعضاء اللجان، وإزالة العبارات المسيئة والدعاية الإنتخابية من على جدران المقرات الإنتخابية، ومنع أي وسيلة من وسائل الدعاية داخل أو خارج اللجان.

وأكد المحافظ على استمرار توافد الناخبين بكثافة على اللجان الناخبين منذ فتح اللجان فى التاسعة صباحاً وسط إجراءات أمنية للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة لإنتخابات مجلس النواب 2020 ، موضحاً أنه تم عمل كردون أمني أمام اللجان وتواجد أفراد من الجهاز التنفيذي والأمن لفحص هوية المترددين على اللجان كما تم وضع بوابات إلكترونية بمدخل اللجان مؤكداً أن المشاركة فى عملية التصويت واجب قومي على كل مواطن.