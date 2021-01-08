هل يحق للمطلقة التي تحصل على مساعدة «كرامة» صرف معاش الأب المتوفى؟.. التأمينات تجيب

حددت الهيئة القومية لـ التأمينات الاجتماعية، موقف المطلقة التي تتقاضى مساعدات تكافل وكرامة من الحصول على معاش والدها المتوفى وفقا لأحكام قانون المعاشات، وترصد «الوطن» في هذا الصدد أحقية حصول المطلقة التي تتقاضى مساعدة تكافل وكرامة في الحصول على معاش والدها المتوفى، وفقا لما نص عليه قانون المعاشات.

موقف المطلقة التي تتقاضى مساعدات تكافل وكرامة من الحصول على معاش والدها المتوفي

أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن تكافل وكرامة ليس معاشا بل مساعدة يتم قطعها حال استحقاق معاش، حيث حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، شروط حصول الأبناء على معاش والدهم المتوفي، مشترطا لاستحقاق الابنة في معاش الوالد المتوفى ألا تكون متزوجة.

ونص القانون على أنه إذا توفي المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحق عنه الحق في تقاضي معاش وفقًا للأنصبة المقررة، بداية من الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.

كما نوهت الهيئة إلى أنَّ معاش المستحق يوقف صرفه في حالة التحاق المستحق بأي عمل والحصول منه على دخل صافي يساوي قيمة المعاش، أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليه الفرق في تاريخ التحاقه بالعمل ثم في يناير من كل سنة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية المقصود بالدخل الصافي.

وفي حالة مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية، منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على 5 سنوات متصلة أو متقطعة، كما يعود الحق في صرف المعاش في ترك مزاولة هذه المهنة، اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ ترك المهنة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية حالات وشروط مزاولة المهنة.

كما أوضح القانون أن المستحقين بالمعاش يقصد بهم الأرامل، الأرملة، الأبناء، البنات، الوالدان، الأخوة، الأخوات، الذين تتوافر فيهم شروط الاستحقاق المنصوص عليها، في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.