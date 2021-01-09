فنان وإعلامية وشاعر.. حصيلة إصابات كورونا داخل الوسط الفني في يوم واحد

شهد الوسط الفني خلال الساعات القليلة الماضية، إعلان عدد من مشاهير الوسط الفني والإعلامي إصابتهم بفيروس كورونا.

هادي الجيار

الفنان هادي الجيار، فاجأ الجميع بإعلانه إصابته بفيروس كورونا، من خلال بوست عبر حسابه على الفيسبوك قال فيه «ضربني فيروس كورونا اللعين.. نسألكم الدعاء»، ليتم نقله بعد هذا البوست بساعات قليلة إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية، والذي دخل على أثرها الرعاية المركزة وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي.

من جانبها أكدت الفنانة نهال عنبر لـ «الوطن»، سوء الحالة الصحية للفنان هادي الجيار، بعد إصابته بفيروس كورونا والذي أدى إلى نقص الأكسجين ووضعه تحت جهاز التنفس الصناعي، مطالبة من الجمهور الدعاء له، مشيدة بالجهد الذي بذله الاطباء للفنان هادي الجيار من وقت دخوله المستشفى ووضعه تحت ملاحظة دقيقة.

ابنة ماجد المصري

بعد إعلان الفنان ماجد المصري، منذ 3 أيام، إصابته بفيروس كورونا، أعلن أمس إصابة ابنته الصغرى داليدا بالفيروس بعد نقل العدوي منه، مطالبا الجمهور الدعاء لهما بالشفاء.

الشاعر الغنائي خالد تاج الدين

وأعلن الشاعر خالد تاج الدين، إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقال «تاج الدين» من خلال منشوره: «الحمدلله بعد الأشعة المقطعية إيجابي كورونا.. بس قدها وقدود وهتعدي إن شاءالله .. ماتقلقوش هو دور برد بس غلس حبتين».

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الإعلامية إيناس الليثي

كما أعلنت في نفس اليوم، الإعلامية إيناس الليثي، مقدمة برنامج «صحتك بالدنيا» عبر قناة «CBC»، عن إصابتها بفيروس كورونا، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «الحمدلله.. إيجابي.. بسيطة عندي لكن لازم تاخدوا بالكم.. ربنا يشفي كل مريض يارب».