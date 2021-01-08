نهال عنبر: تدهور حالة هادي الجيار ووضعه على جهاز تنفس بعد إصابته بكورونا

قالت الفنانة نهال عنبر، إن حالة الفنان هادي الجيار غير مستقرة بعد إصابته بفيروس كورونا.

وأوضحت نهال عنبر لـ«الوطن» بأن «الجيار» تدهورت حالته الصحية منذ عدة ساعات وتم نقله فورا إلى الرعاية المركزة بإحدى مستشفيات الهرم ويمر بحالة حرجة للغاية، حيث تم وضعه على جهاز التنفس الصناعي.

وأضافت «نهال» بأن جميع طاقم الأطباء يبذلون أقصى الجهد معه حتى الآن «ربنا يشفيه ويخفف عنه».

وأعلن الفنان هادي الجيار، إصابته بفيروس كورونا، قبل ساعات، بعدما ثبتت إيجابية المسحة التي أجراها، مطالبًا الجمهور بالدعاء له لحين التماثل للشفاء.

وكتب هادي الجيار، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «ضربني فيروس كورونا اللعين.. نسألكم الدعاء».

وكان الفنان هادي الجيار، قد قال في تصريحات تليفزيونية مؤخرًا، إن أغلب الممثلين في الوقت الراهن، أبسط من جيله، وذلك لأن معنى المشهد كان يصل للناس بحرفية، بينما في هذا الجيل لا يهتمون بالمشهد كله، وأيضا لا يريدون التعلم من الأجيال التي سبقهم.

وأشار إلى أن مسلسل الاختيار كان به عدد كبير من المشاهد الصعبة، في أوقات التصوير والتحضير والملابس، متابعًا: «المسلسل كان حلو جدا، ومجهود كبير جدا من كل الناس، ومسلسل البرنس هو الآخر، كان به عدد كبير من المشاهد الصعبة، والموسم الرمضاني الماضي، كان به عدد كبير من المسلسلات القوية».