عاجل.. بايدن: مساءلة ترامب متروكة لـ«الكونجرس»

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إن مساءلة الرئيس الحالي ترامب أمر متروك لـ«الكونجرس» لاتخاذ قرار بشأنه، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، مساء اليوم، مشيرا إلى أن ترامب ليس مؤهلا للحكم، واعتبر الرئيس الأمريكي المنتخب، أن عدم حضور الرئيس الحالي لمراسم التنصيب أمر جيد.

وأعلن ترامب، في وقت سابق، من اليوم، رفضه حضور حفل تنصيب بايدن، المقرر في 20 يناير الجاري، وبذلك سيصبح ترامب رابع رئيس أمريكي يرفض حضور حفل تنصيب من سيخلفه في الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض».

وأضاف بايدن، أن الأشخاص الذين اقتحموا مبنى «الكونجرس» يجب أن يحاكموا.

ويواجه ترامب، انتقادات واسعة النطاق واتهامات بالتحريض على خلفية اقتحام «الكونجرس»، أمس الاول الأربعاء، من مؤيديه، وأسفرت اعمال العنف عن مقتل 5 أشخاص من بينهم شرطي يعمل في حماية مقر الكونجرس.

وكانت رئيسة مجلس «النواب» الأمريكي، نانسي بيلوسي، ذكرت في وقت سابق من اليوم، أنها بحثت مع القيادة العسكرية في بلادها منع ترامب من إطلاق أي عمليات عسكرية أو ضربات نووية.