مكاوي يطرح أغنية «مكاوي روك» على «يوتيوب» .. (فيديو)

طرح الفنان مكاوي أحدث أغنياته التي تحمل أسم «مكاوي روك» عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب» وعدد من الإذاعات.

وجاءت الأغنية من كلمات مكاوي ومونتي، ومن ألحان مكاوي، والأغنية تحمل لون المهرجانات الذي حقق نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية.

جدير بالذكر أن مكاوي، كان قد طرح مؤخرًا ألبوم «مكنش قصدي»، ويحتوي الألبوم على 12 أغنية «مكنش قصدي - كل الحكايات - اللي فات مات - يا خبر أبيض - أنا استاهلك - متقلقنيش عليكي - بغزالة - كل عام وانتي بخير - إنسان آلي - بإيدي قتلت - تبجي تيجي» مع عمل ريمكس جديد لأغنية بغزالة.

وأنتهي طرح أغنيات الألبوم بطرح أغنية «مكنش قصدي» التي كتب كلماتها علي فتحي ووائل محمود، ولحنها عماد تاج، وتوزيع مورو، والكليب من إخراج متيم السراج، وإنتاج مزيكا، والذى يروي قصة حقيقية عاشها مع حبيبته التي فقدها.

يذكر أن مكاوي كان قد أصدر ألبومه الجديد «العين»، والذي يضم 6 أغنيات منها «العين» التي تحمل اسم الألبوم، عام 2016 وضم الألبوم مجموعة من الأغاني منها: «جرب فراقي، مين يستاهل» وجاءت من كلمات وألحان مكاوي، «ده كلام»، «بقيت تبعتلي»، «يا الناس»، «غريب على الأرض».

وتعاون مكاوي في ألبومه الجديد مع اسامه عبد الهادي الذي قام بتوزيع الألبوم كاملا ولؤي فايد كمهندس للصوت، والألحان لمكاوي، معتز أمين، تامر كروان، وكلمات الأغاني لاسلام القباري، محمد نجاح، محمد عنتر، بلال السيد.

جدير بالذكر أن الفترة الحالية شهدت طرح عدد من الألبومات الغنائية الجديدة على رأسها البوم الفنان عمرو دياب يا أنا يا لأ والبوم الفنان السعودي رابح صقر مرحبا