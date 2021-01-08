أديب يسخر من أحداث أمريكا: ده منظر دولة بتقود العالم؟

انتقد الإعلامي عمرو أديب، تعامل الإدارة الأمريكية مع التظاهرات التي اقتحم فيها المحتجون الكونجرس يوم الأربعاء الماضي، موضحًا: «شعري وقع بسبب الهنتريش اللي بسمعه، والمتظاهرون لم يخفوا وجوههم وفي النهاية تقول لنا السلطات الأمريكية إنها تطلب الإبلاغ عنهم».

وأضاف أديب خلال تقديمه برنامج «الحكاية» عبر شاشة «MBC مصر»: «مستعد أنزل واشنطن بكرة وأجيب الناس اللي تظاهرت، وما حدث هناك قمة المهانة وقمة الاستفزاز، ما يحدث غير مسبوق، وفي عام 2020 نزل الحرس الوطني الأمريكي في أكثر من مرة، وواضح إن شهري يناير وفبراير من هذا العام تبع 2020».

وتابع: «الصحف الأمريكية وصفت ما يحدث في واشنطن بالتمرد والفوضى، الأمر صادم للغاية، وبوريس جونسون قال لترامب إن ما حدث في أمريكا يهدد الديموقراطية، وكذا الأمر بالنسبة إلى ألمانيا وفرنسا.. ده منظر دولة بتقود العالم، اللي مسؤوليها بيقولوا إحنا مش ضامنين ترامب وإنه ممكن يستخدم السلاح النووي ويرجعوا يقولوا مش عاوزين دول بعينها يبقى عندها نووي!».

هنشوف أيام أسود من قرن الخروب

وأردف: «أردوغان قالهم العبوا مع بعض، ونطالب بضبط النفس، بالرغم من أنه حبس مواطنين بأعداد تفوق المتظاهرين في واشنطن، ومن الغريب أيضًا أن مايك بنس نائب ترامب قال للمواطنين الأمريكيين إن تغيير النتيجة ليس من بين سلطاته وكأن المتعلمين هناك لا يعرفون هذا الأمر.. هنشوف أيام أسود من قرن الخروب».

وواصل: «هدوء بايدن أكثر من اللازم وكنت أنتظر منه قوة وتطمينات أكثر من ذلك، ما حدث في أمريكا غريب وأعطانا صورة عنها لم نكن نعرفها أبدًا، وأتمنى أن تعود مرة أخرى إلى الهدوء والمحبة وأن ينتهي الانقسام فيها».