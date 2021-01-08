فادية عبدالغني: غيابي عن الوسط الفني ليس بيدي

قالت الفنانة فادية عبدالغني، إن غيابها عن الوسط الفني شئ ليس بيدها، بينما تظل أعمالها التي مر عليها سنوات من العمر تشاهد مرات ومرات: «كل سنة بيتعرض عليا أعمال، ومش عايزه أهد اللي عملته، وتاريخي ربع صفحة في الفن المصري».

ترى في نفسها ملكْة فنية لا بأس بها

وأضافت «عبدالغني»، خلال استضافتها ببرنامج «مساء DMC» والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية «DMC»، أنها ترى في نفسها الملكْة الفنية التي لا بأس بها، ويجب وضعها في الإطار المناسب لها في العمل الفني التي ستظهر فيه: «هما اللي هيندموا، فترة كورونا عمالة تاخدنا واحد واحد فإلحقونا».

تنبؤها بجائحة كورونا في مسلسل «الوتد» عرض 1996

وأوضحت أن اللقطة التي ظهرت فيها بمسلسل «الوتد» تقول كلمة «الكوليرا» بلكنه فلاحي ليسمعها البعض «كورونا» ويسألها جماهيرها هل كانت تعلم بجائحة كورونا منذ ذلك التاريخ: «بقولهم أني كان مكشوف عني الحجاب من سنة 1996 وعارفه باللي هيحصل، والمشهد ده عدى عليه كتير ولكن المسلسل لسه بيتعاد لحد دلوقتي».

تشعر بالقلق الدائم منذ ظهور جائحة كورونا

وأكدت أنه وبسبب جائحة فيروس كورونا تشعر دائما بالقلق وتقوم بتوصية بناتها على أولادهن: «بنتي بتقولي ياماما خلاص اتخنقنا، وبنتها مدمنة نادي، ولما اتحبست أول ما قفلوا النوادي كانت جايبالنا كلنا انهيار، مسألة صعبة للأطفال وعايزين ينطلقوا وملهمش دعوة بكورونا».

قلقة تجاه أحفادها وخاصة «رحيم»

وأشارت إلى أنها دائما قلقة تجاه أحفادها وخاصة «رحيم» ذا العامان، كما وأن حفيدتها «تالين» تقوم بالرقص والغناء وتأليف الحركات الاستعراضية والرسم: «العيلة فيها مواهب كتير».

حفيدتها: تحب أدوار جدتها في الأعمال مثل مسلسل «عائلة الحاج متولي»

وقالت جنه محمد، حفيدة الفنانة فادية عبدالغني، إنها ولدت في مصر وعاشت في مصر مدة 3 سنوات وذهبت وأهلها إلى النمسا، ولكنها عادت منذ فترة قصيرة للحياة في مصر.

وأضافت «محمد»، خلال مداخلة لها عبر «سكاي بي»، ببرنامج «مساء DMC» والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية «DMC»، أنها تحب أدوار جدتها في الأعمال مثل دلع البنات وعائلة الحاج متولي ويانا يا خالتي مع الفنان الكبير محمد هنيدي: «بحب المحشي منها، وهي بتطبخ حلو وكل حاجة منها حلوة»

«تالين» حفيدتها: إستفدت بفترة الإغلاق في تعلم الجديد

وقالت تالين بهي الدين، حفيده الفنانة، إنها وخلال فترة الإغلاق بسبب فيروس كورونا وقامت بالعمل على الغناء والرسم والاستفاده بهذ الوقت في المنزل.