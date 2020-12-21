بـ«الضحك والرعب».. أعمال فنية تناولت عالم الجن والعفاريت

مسلسل «جمال الحريم» الذي يعرض حاليًا على شاشة قنوات dmc، خطف أنظار المتابعين على مواقع السوشيال ميديا وتعليقاتهم بشأن أحداثه المثيرة التي تدور في إطار من التشويق والرعب والإثارة بما فيهم حكايات حقيقية عن عالم السحر والجن والشعوذة بخلاف المفاجآت التي تفجرها الشخصيات المشاركة في العمل الفني، والذي يضم عددا كبيرا من النجوم أبرزهم نور اللبنانية، خالد سليم، دينا فؤاد، فراس سعيد، أمير شاهين، إسلام جمال، حازم سمير، رنا رئيس، إخراج منال الصيفي، تأليف سوسن عامر.

ترصد «الوطن» أبرز الأعمال الفنية التي تحدثت عن الجن والشعوذة في إطار من التشويق والرعب، وأخرى تم تقديمها بشكل كوميدي في بعض الأعمال.

عفروتو

عام 1999 قدم محمد هنيدي وأحمد السقا ومنى زكي وهاني رمزي وماجدة زكي وحسن حسني مسرحية «عفروتو» من إخراج محمد عبدالعزيز، وتأليف أحمد عوض، وتدور أحداثه في إطار العفريت الصغير الذي يجسد دوره «هنيدي» ويظهر لعائلة الوكيل، وتدور أحداثه في إطار المفارقات الكوميدية حول عالم العفاريت والجن ومتطلباتهم.

العفاريت

في إحدى عروض فرقة مسرح مصر للفنان أشرف عبدالباقي، تم تقديم عرضًا كوميديًا عن العفاريت من خلال تجسيد الفنان حمدي الميرغني لشخصية دجال يتم الاستعانة به لطرد الجن من البيت وذلك في إطار كوميدي.

المبروك

حول عالم الدجل والشعوذة لسرقة أموال الناس بحجة الروحانيات، عُرض فيلم «المبروك» عام 1958 بطولة محمود المليجي، عماد حمدي، مريم فخرالدين، قصة محمود المليجي، سيناريو وحوار محمد عثمان، إخراج حسن رضا.

القصر الملعون

عام 1962 قدمت السينما المصرية فيلم «القصر الملعون» والذي دارت أحداثه في إطار من التشويق والرعب حول الخيالات التي كانت تراها الفتاة يسرية حول شخص يريد قتل والدها ويتم اتهامها بالجنون لحرمانها من الميراث، حتى يستطيع محامي شاب حل اللغز وفك شفرة الخيانة التي تتعرض لها الفتاة، الفيلم بطولة مريم فخرالدين، صلاح ذو الفقار، محمود المليجي، علوية جميل، محمود السباع، إخراج حسن رضا، تأليف عدلي المولد، فاروق سعيد.

الكبريت الأحمر

في جزأين تم تقديم مسلسل الرعب «الكبريت الأحمر» وتدور أحداثه عن الخزعبلات وعالم الجن والمشعوذين ومحاولة السيطرة على بعض الأشخاص والتحكم في أفكارهم وأفعالهم، بطولة أحمد السعدني، داليا مصطفى، ريهام حجاج، عبدالعزيز مخيون، هاني عادل، تأليف وإخراج عصام الشماع.

ساحرة الجنوب

كما تم تقديم مسلسل «ساحرة الجنوب» من خلال جزأين، وتدور أحداثه حول المرأة التي تدعى «روح» التي لها اتصال بعالم الجن والسِحر وتتسبب في إحداث فتنة وكثير من المشكلات لمن حولها، تأليف سماح الحريري، إخراج أكرم فريد، بطولة ياسر جلال، حورية فرغلي، سوسن بدر، صلاح عبدالله، مها أبو عوف، أحمد فؤاد سليم.