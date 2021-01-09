رامي رضوان: لأول مرة في تاريخ مصر 162 سيدة في البرلمان

قال الإعلامي رامي رضوان، إنه لأول مرة في تاريخ المجالس النيابية في مصر يكون عدد المقاعد السيدات الفضليات في مجلس النواب كبيرا، حيث إن عدد السيدات في مجلس النواب 2021 تخطى العدد الذي كان موجودًا في البرلمان المنقضي 2015، كما أنه تخطى نسبة الـ 25% وأصبحت نسبة السيدات 27%.

عدد مقاعد السيدات في برلمان 2012 كان 11 مقعدا فقط

وأضاف «رضوان»، خلال تقديمه برنامج «مساء دي إم سي»، على شاشة «دي إم سي»، أن المرأة في برلمان 2010 كان لديها 64 مقعدا، وفي برلمان 2012 كان عدد المقاعد للسيدات 11 فقطا، وفي برلمان 2015 كان عدد السيدات 89 مقعدا، من بينهم 75 منتخبة و 14 ضمن معينين.

نسبة مقاعد المرأة في البرلمان الجديد تخطت الـ 27%

وأشار الإعلامي، إلى أن عدد السيدات في البرلمان الجديد 162 سيدة، بنسبة 27% من بينهم 148 بالانتخاب و 14 عن طريق التعيين، «برضوا حاجة أخرى غير مسبوقة وتحظى بها المرأة المصرية، أكبر النواب سنًا هي النائبة المحترمة والصديقة العزيزة النائبة فريدة الشوباشي، وبالتالي النائبة هتكون هي تتراس الجلسة الافتتاحية لكونها أكبر الأعضاء سنا».

فريدة الشوباشي ستترأس الجلسة الافتتاحية للبرلمان

وتابع: «هي اللي هتترأس الجلسة الافتتاحية وهتكون إلى جانبيها أصغر نائبين سنا في البرلمان، الجلسة هتبدأ بتلاوة القسم من قبل رئيسة الجلسة الافتتاحية ثم أصغر عضوين برضوا هيقولوا القسم ثم يبدأ باقي الأعضاء في تلاوة القسم، ثم تبدأ إجراءات انتخاب رئيس مجلس النواب، وعقب ظهور النتيجة يصعد إلى المنصة ويتسلم أعمال الجلسة من النائبة فريدة الشوباشي».