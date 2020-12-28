رامي رضوان عن تبرعه ببلازما الدم: «ربنا يجعل فيها الشفا لأي حد»

كشف الإعلامي رامي رضوان، عن تفاصيل تبرعه بالبلازما بعد تعافيه من كورونا، قائلا إنه لم يتذكر التبرع بالبلازما عقب تعافيه من الفيروس، ولكن الدكتور إيهاب سراج الدين مدير عام خدمات نقل الدم القومي، أرسل له رسالة منذ أيام من تعافيه، وطالبه بإمكانية التبرع بالبلازما الخاصة به بحسب رغبته، وأخبره أن استقبال المتبرعين ما زال قائما، والحالات الخطرة تحصل على نتائج جيدة، وبالفعل توجه للمركز القومي لنقل الدم، «ربنا يجعل فيها الشفا لأي حد».

التبرع بالبلازما سهل

وأضاف «رضوان»، خلال برنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، ويقدمه الإعلاميين عمرو خليل وريهام إبراهيم، أن عملية التبرع بالبلازما سهل للغاية بفضل الفريق المتواجد بالمركز، حيث إنه مجهز على أعلى مستوى وأحدث التكنولوجيا، «فيه حاجات أول مرة أشوفها»، لافتا إلى أن البلازما يستخدمها للحالات الخطرة بكميات محددة، جرعتين.

العزل حبس انفرادي

وتابع: «أكتر حاجة بنخرج بيها من تجربة كورونا إن لازم الواحد يسلي نفسه وهو قاعد لواحده، كنت في حبس انفرادي، وأول 5 أيام كنت بحاول إيه اللي بيحصلي والأعراض، بعديها قولت الأمور استقرت أبدأ أتفرج على أفلام مسلسلات، وبعد 48 ساعة زهقت، الإنسان لما بيخرج نعمة كبيرة ودي».

«رضوان» تجربته مع كورونا

وروى الإعلامي رامي رضوان، تفاصيل إصابته بفيروس كورونا الفترة الماضية، وذلك خلال تقديمه برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، قائلا: إنه كان في «حبس انفرادي» على مدار 10 أيام، بسبب إصابته، معتبرًا فترة غيابه نعمة من عند الله، ليرى دعوات المصريين ومحبيه بشكل كبير، «أنا حسيت بثقة المشاهدين والدعوات اللي جاتلي كتير جدًا، والله كانت نعمة من عند ربنا عشان أشوف كمية الحب ده».

وتابع: أنه أُصيب بنزلة برد قبل إصابته بكورونا بأيام بسيطة، موضحًا أن أُصيب بفيروس كورونا يوم مهرجان القاهرة الدولي، وبعد عودته إلى منزله في هذا اليوم، شعر بتعب شديد جدًا وإرهاق، وبعدها تعرض لنوم متقطع، ومن ثم شعر بإرهاق كبير في الجسم وصداع في الرأس.