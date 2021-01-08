اهتمام عربي بتصريحات إليسا لـ«الوطن» عن إصابتها بـ«كورونا».. (صور)

لاقت تصريحات النجمة اللبنانية إليسا، مع «الوطن» بشأن إصابتها بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 اهتمام وصدى واسع فى كافة الاصدارات العربية والقنوات الفضائية خلال الساعات الماضية، والتى كشفت فيها عن حالتها الصحية بعد اصابة مدير أعمالها بالفيروس.

أبرزت مجلات الجرس اللبنانية، ولها السعودية، وليالينا الاماراتية، ومواقع قنوات mtv لبنان ونسمة التونسية و الامارات نيوز، وموقعي النشرة فن اللبناني وبصراحة اللبناني، تصريحات إليسا التى أوضحت فيها عدم اصابتها بفيروس كورونا وقالت: «لم أخالط مدير أعمالي أمين أبي ياغي خلال الفترة الماضية، وأقول لجمهوري لا تخافو على صحتي، أنا منيحة، وأعيش في منزلي وكل شيء تمام».

وكان أمين أبي ياغي، مدير أعمال المطربة اللبنانية إليسا، قد أعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد، وخضوعه للعزل الصحي.

وكتب أبي ياغي على حسابه الشخصي بـ«فيسبوك»: «بدأت عام 2021 مع بعض المشاعر الإيجابية»، مشيرا بذلك إلى خضوعه للعزل المنزلي، واتباع بروتوكول العلاج الخاص بفيروس كورونا.

ومن جهة أخرى، عبرت إليسا عن أمنيتها بأن تكون السنة الجديدة بداية جديدة لانتهاء الأزمات التي يمرون بها من خلال الصلاة، وكتبت على حسابها بموقع «تويتر» قائلة: «ليلة عيد الميلاد ليلة صلاة ورجاء».

وأضافت إليسا: «رغم كل اللى مرينا به، اليوم خلونا نصلى، لكل عائلات الشهداء، لكل الفقراء والمحتاجين، لكل الناس اللي عاشوا الويلات هذه السنة.. يمكن مشاكل الحياة نسّتنا الإيمان، الليلة خلينا نستعيد الايمان لأن الصلاة بتعمل عجايب».

وتابعت الفنانة: «لا يسعنى إلا التفكير في عدم قدرة الجميع على الاحتفال هذا العام أهالى الشهداء والذين فقدوا بيوتهم ومستقبلهم، انضموا إلى فى الصلاة لهم»، هكذا تحدثت عن العام الجديد.

وأردفت: «نحن جميعا نستعد لعيد الميلاد ولكن لا يسعنى إلا التفكير فى عدم قدرة الجميع على الاحتفال هذا العام، أهالى الشهداء، والذين فقدوا بيوتهم ومستقبلهم، انضموا إلى في الصلاة لهم».