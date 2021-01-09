عاجل.. غلق طريق بلبيس الصحراوي والدائري الإقليمي القادم من الخطاطبة اتجاه الصحراوي

أعلنت الإدارة العامة للمرور، غلق طريق بلبيس الصحراوي، والطريق الدائري الإقليمي القادم من الخطاطبة اتجاه الصحراوي والقادم من الفيوم اتجاه الصحراوي، وذلك بسبب الشبورة.

كما أعلنت الإدارة، غلق محور 30 يونيو للقادم والمتجة إلى الإسماعيلية والسويس، وطريق شبرا بنها الحر أمام الحركة.

وشهدت الطرق في الساعات الأولى من صباح اليوم، شبورة وصلت إلى حالة الضباب، فيما تم إغلاق عدد من الطرق السريعة والمهمة بعد تسبب الشبورة في انعدام الرؤية نهائياً، وناشد ضباط الإدارة العامة المواطنين لعدم التحرك على الطرق المعلنة نهائيًا حتى انتهاء الشبورة لعدم وقوع حوادث مرورية.

وأعلنت مصادر أمنية عدم فتح الطرق أمام حركة المواطنين إلا بعد انتهاء الشبورة وإمكانية رؤية الطريق بشكل واضح لعدم تكرار الحوادث، وذلك حرصًا على حياة المواطنين، وذلك بعد وقوع عدد من الحوادث ببعض الطرق الصحراوية لعدم تمكن السائقين من رؤية الطريق لانتشار الضباب الكثيف، مما يعرض حياة المواطنين وممتلكاتهم للخطر.