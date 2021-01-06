شبورة كثيفة تصل إلى حد الضباب على أغلب الطرق (فيديو وصور)

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، بعض الصور واللقطات للشبورة المائية التي وصلت لحد الضباب على أغلب الطرق السريعة، خاصة القريبة من المسطحات المائية والأراضي الزراعية والطرق الصحراوية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء الموافق 6 يناير، حيث نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، صورا للشبورة بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، وفيديو يوضح الضباب بمحافظة الفيوم.

الشبورة المائية على الطريق الدولي للإسكندرية

ونشرت صفحة الأرصاد لقطات وصور للشبورة الضبابية بمركز الواسطة بني سويف، وفيديو للشبورة المائية الكثيفة على الطريق الدولي للإسكندرية.

الأقمار الصناعية تلتقط صورا للشبورة الكثيفة

كما نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية صورة توضح الشبورة المائية الكثيفة، التي تغطي شمال البلاد، التقطت بالقمر الصناعي.

درجات الحرارة المتوقعة على أغلب الأنحاء

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة على أغلب الأنحاء، إذ متوقع أن تسجل القاهرة العظمى 23 والصغرى 13 درجة، الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 12 درجة، وادي النطرون العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة، طنطا 22 درجة مئوية والصغرى 12 درجة، وشرم الشيخ 27 درجة مئوية والصغرى 16 درجة مئوية.

الشبورة الضبابية أمر طبيعي واستمراره لأيام غريب

وكانت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، شرحت أنّ الشبورة المائية الكثيفة التي تصل لحد الضباب ظاهرة جوية ومن الطبيعي حدوثها، لكن في مصر لم نعتد استمرار الشبورة الضبابية على مدار وفترات وأيام طويلة، لذلك يشعر المواطنون بوجود أمر غريب.

وأكدت أنّ الطقس يشهد حالة من الاستقرار الشديد رغم بداية فصل الشتاء قبل نحو أسبوعين: «استقرار يعني مرتفع جوي مأثر علينا ورياح شمالية شرقية جاية من البحر المتوسط ومحملة بكميات كبيرة من كميات المياه، وانخفاض بدرجات الحرارة الصغرى أثناء ساعات الليل والصباح الباكر مع هدوء سرعات الرياح، وكل دي عوامل بتساهم في تكون الشبورة المائية».