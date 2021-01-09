14 معلومة عن الإجراءات الاحترازية في أول جلسات النواب.. «خيمة وتباعد»

دعى الرئيس عبدالفتاح السيسي مجلس النواب المصري للانعقاد في الجلسة الأولى يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بالقرار الجمهوري رقم 4 لسنة 2021، والذي نشر في الجريدة الرسمية.

وتنعقد أولى جلسات البرلمان الجديد في ظل جائحة كورونا، وهو ما جعل الأمانة العامة للمجلس تكثف الإجراءات الاحترازية والوقائية التي سيتم الالتزام بها في الجلسة الإجرائية الأولى.

وكشف المستشار محمود فوزي أمين عام مجلس النواب، تفاصيل الإجراءات الاحترازية في الجلسة الأولى، وذلك خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مؤكدًا على أن مجلس النواب ملتزم بالإجراءات والتدابير الاحترازية والصحية، وأن المجلس أمام حالة ضرورة صحية معروفة.

الإجراءات الاحترازية في أولى جلسات البرلمان ستكون كما يلي:

1- كل من سيدخل المجلس سيخضع للكشف عن الحرارة وتوزيع كمامات على المرتادين وتوزيع الكحول والمطهرات.

2-يعتمد المجلس خطة طوارئ لتقليل عدد العاملين بالتناوب والتبادل.

3-الجلسة الأولى جلسة إجرائية مهمة لأن كل أعمال المجلس تعتمد على سلامة إجراءات الجلسة الأولى، وأن ذلك السبب في ضرورة الالتزام بالإجراءات الدستورية واللوائحية في الجلسة الأولى.

تقليل أعداد الحضور في القاعات بالتناوب

4- لدينا 568 عضوا منتخبا و28 عضوا معينا، نصفهم قائمة ونصفهم بالنظام الفردي، القاعة تستوعب 610 أفراد دون تباعد، والقاعة تستوعب 305 أعضاء دون تباعد.

5- سيتم تقسيم الأعضاء على قسمين، قسم داخل القاعة وهم الأعضاء بالنظام الفردي وقسم خارجه وهم الأعضاء بنظام القائمة.

6- سيدخل الأعضاء المنتخبون بالنظام الفردي داخل القاعة، وسيجلسون داخل القاعة بترتيب أرقام العضوية طبقا لقانون تقسيم الدوائر.

6-سيتم دخول الأعضاء بالنظام الفردي أولا وبعد القسم سترفع الجلسة وسيتم تطهير القاعة وسيدخل الأعضاء بنظام القائمة والمعينين.

7-سيكون هناك تباعد ومسافات آمنة وسيكون مع النواب كمامات ومطهرات.

جلوس الأعضاء داخل القاعة

8-الأعضاء سيجلسون في كل قسم بترتيب أرقام عضويتهم، وكل عضو سيجد على مقعده اسمه ورقم عضويته، وسيتم اصطحابه وإرشاده من إدارة العلاقات العامة والمراسم بالمجلس لمكان جلوسه وستكون هناك إرشادات واضحة في جميع المجلس.

جلوس الأعضاء خارج القاعة

9-الأعضاء خارج القاعة سيجلسون في خيمة على مستوى لائق كبيرة أمام المجلس ستتسع لـ 250 عضوا بالتباعد للانتظار فيها.

10-الأعضاء يمكنهم الجلوس في البهو الفرعوني وفي عدد من الاستراحات المنتشرة خارج المجلس.

11-الخيمة وجميع القاعات ستكون موصولة بالصوت والصورة بما يحدث داخل القاعة.

12-حضور الأعضاء المنتخبين بنظام القائمة يبدأ من الساعة 2 ظهرًا.

13-لن يسمح بدخول القاعة إلا للأسماء المحددة وبالترتيب.

14-القاعة بتطبيق التباعد فيها 248 مقعدا والمستوى الثاني 39 مقعدا والمستوى الثالث 36 مقعدا، ليكون إجمالي المقاعد بالتباعد 336 مقعدا.