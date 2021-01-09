إنقاذ فتاة من الغرق في مياه النيل بكفر الشيخ: كانت بتاخد صور سيلفي

أنقذ صيادون، فتاة من الغرق، بنهر النيل فرع رشيد بمدينة دسوق في محافظة كفر الشيخ، وذلك بعدما اختل توازنها وسقطت وكادت أن تموت غرقًا في مياه النهر.

وتبين أن الفتاة اختل توازنها أثناء وقوفها على كوبري دسوق العلوي، ما أدى إلى سقوطها في مياه نهر النيل، وسط صرخاتها، لكن الصيادين أنقذوها.

وكانت قوات الإنقاذ النهري بمدينة دسوق، تلقت بلاغًا من أهالي يفيد بسقوط فتاة من أعلى كوبري دسوق العلوي، نتيجة اختلال توازنها أثناء وقوفها فوق الكوبري، فيما جرى إنقاذها بمعرفة الصيادين في نهر النيل.

وانتقل الرائد محمود دوير، رئيس قسم شرطة الإنقاذ النهري، على رأس قوة من القسم إلى مكان الواقعة، وجرى اقتياد الفتاة إلى قسم بندر دسوق، وتبين أنها خلال التقاط صور «سيلفي» مع صديقاتها على كوبري دسوق العلوي، اختل توزانها وسقطت في مياه نهر النيل.

وحُرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجار إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي وقت سابق أنقذ 3 شبان، يقيمون في مدينة دسوق بمحافظة كفرالشيخ، طالبة في المرحلة الثانوية من الانتحار غرقاً، بعدما ألقت بنفسها في نهر النيل، فرع رشيد، من أعلى كوبري دسوق العلوي.

وفوجئ عدد من أهالي دسوق، أثناء تواجدهم على كورنيش نهر النيل، بفتاة تلقي بنفسها في مياه النهر، من أعلى الكوبري العلوي، بغرض الانتحار، في مشهد أصاب الحضور بالصدمة.

وتوقف قائد إحدى السيارات أعلى الكوبري، وألقى حبلاً في المياه محاولاً إنقاذ الفتاة، بينما قفز 3 شبان، أحدهم يحمل الجنسية السورية في المياه، واتجهوا ناحية الفتاة، وتمكنوا من اللحاق بها قبل غرقها، مستخدمين قارب صيد يرسو أسفل الكوبري.

وانتقل الرائد محمود دوير، رئيس قسم شرطة الإنقاذ النهري بمدينة دسوق، وقوة من القسم إلى مكان الواقعة، وجرى استلام الفتاة من الشبان الثلاثة.

وتبين من الفحص أن الفتاة "م. م."، 16 سنة، تقيم بإحدى قرى مركز دسوق، وبسؤالها عن أسباب محاولة انتحارها، أفادت بأنها حاولت التخلص من حياتها لمرورها بأزمة نفسية حادة، نتيجة تعرضها لضغوط المذاكرة من قبل أسرتها.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة برقم 13/ 21 لسنة 2020 قسم إنقاذ نهري دسوق، كما تم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.