سعر الدولار الأمريكي اليوم السبت 9-1-2021 مقابل الجنيه المصري

تستعرض «الوطن» استمرارًا للخدمات اليومية والمتنوعة التي تقدمها لمتابعيها وقرائها، متوسط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، وفقًا لآخر تعاملات وردت قبل اليوم، السبت 9 يناير الحالي، وذلك نظرًا لإجازة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت لتبدأ في العودة مجددًا مرة أخرى بدءا من غدًا، الأحد.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

سجّل سعر الدرهم الإماراتي وفق آخر تعاملات قبل اليوم السبت 9 يناير، في بنك قناة السويس نحو 4.17 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجّل نحو 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي نحو 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

فيما سجّل سعر الريال السعودي وفق آخر تعاملات قبل اليوم السبت 9 يناير الحالي، نحو 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، فيما سجّل في المصرف المتحد نحو 4.03 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، أما في البنك التجاري الدولي سجل 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

أما بالنسبة لليورو، فقد سجّل وفق آخر تعاملات قبل اليوم السبت 9 يناير الحالي، نحو 19.20 جنيه للشراء، و19.43 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، وفي البنك الأهلي المصري نحو 19.21 جنيه للشراء، و19.44 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل 19.18 جنيه للشراء و19.42 جنيه للبيع.

أما سعر الجنيه الإسترليني سجّل وفق آخر تعاملات قبل اليوم السبت 9 يناير، في بنك مصر نحو 21.18 جنيه للشراء و21.47 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، بلغ 21.24 جنيه للشراء، و21.50 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي 21.19 جنيه للشراء و21.53 جنيه للبيع.

وكان الدولار الأمريكي اختتم تعاملاته أمام الجنيه المصري، في أول أسابيع عام 2021، على خسارة 4 قروش؛ مُسجلًا في أول أيام عمل البنوك المصرية بالسنة الجديدة 15.65 جنيه للشراء و15.75 للبيع، مقابل 15.61 للشراء و15.79 للبيع في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، وذلك وفقًا للبيانات التاريخية لسعر الصرف، والتي استعانت بها «الوطن»، عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.