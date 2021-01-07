سعر الدولار الأمريكي اليوم الخميس 7-1-2021 مقابل الجنيه المصري

تختلف أسعار الدولار بين اليوم والآخر، إثر تبعيات فيروس كورونا المستجد، وتقدم «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها سعر الدولار في عدد من البنوك الحكومية والخاصة المختلفة وفق آخر تعاملات قبل اليوم الخميس 7 يناير الحالي، وجاء سعر الدولار على النحو التالي:

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر، نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار يتأثر بقرارت البنك الفيدرالي الأمريكي

وقال المحلل المالي، وائل مكارم في مداخلة في برنامج «مال وأعمال» المذاع على قناة «extra news»، إنّ حال إتمام التعافي الاقتصادي مع تجديد السياسة النقدية، سيرتفع الدولار مرة أخرى أمام العملات الأخرى العربية والأجنبية، إذ يتأثر الدولار بقرارات البنك الفيدرالي الأمريكي، وحال استمرار السياسة التوسعية للبنك الفيدرالي الأمريكي، سيستمر الدولار في السقوط.

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 7 يناير

وسجّل سعر الريال السعودي في وفق آخر تعاملات قبل اليوم الخميس الموافق 7 يناير الحالي، نحو 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، فيما سجّل في المصرف المتحد نحو 4.03 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي وفق آخر تعاملات قبل اليوم الخميس الحالي، في بنك قناة السويس نحو 4.17 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجّل نحو 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي نحو 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

كما سجّل اليورو وفق آخر تعاملات قبل اليوم الخميس الموافق 7 يناير، نحو 19.20 جنيه للشراء، و19.43 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، وفي البنك الأهلي المصري نحو 19.21 جنيه للشراء، و19.44 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل 19.18 جنيه للشراء و19.42 جنيه للبيع.

أما سعر الجنيه الإسترليني وفق آخر تعاملات قبل اليوم الخميس 7 يناير، في بنك مصر إلى 21.27 جنيه للشراء و21.51 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، بلغ 21.22 جنيه للشراء، و21.48 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي 21.19 جنيه للشراء و21.53 جنيه للبيع.