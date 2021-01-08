سعر الدولار الأمريكي اليوم الجمعة 8-1-2021 مقابل الجنيه المصري

تستعرض «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها أسعار الدولار في عدد من البنوك الحكومية والخاصة، مثل بنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك الإسكندرية والمصرف المتحد وبنك قناة السويس والبنك التجاري الدولي، وجاء سعر الدولار وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة 8 يناير، على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر، نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وفي أول أسابيع 2021 اختتم الدولار تعاملاته أمام الجنيه بخسارة 4 قروش أمام الجنيه المصري، وفي هذا الإطار قال المحلل المالي، وائل مكارم في مداخلة في برنامج «مال وأعمال» المذاع على قناة «extra news» إن الدولار يتأثر بقرارات البنك الفيدرالي الأمريكي وفي حال استمرار السياسة التوسعية للبنك الفيدرالي الأمريكي، سيستمر الدولار في السقوط.

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 8 يناير

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي وفق آخر تعاملات قبل اليوم الجمعة 8 يناير، في بنك قناة السويس نحو 4.17 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجّل نحو 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي نحو 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

كما سجّل سعر الريال السعودي وفق آخر تعاملات قبل اليوم الجمعة الموافق 8 يناير الحالي، نحو 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، فيما سجّل في المصرف المتحد نحو 4.03 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، أما في البنك التجاري الدولي سجل 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

واليورو سجل وفق آخر تعاملات قبل اليوم الجمعة 8 يناير، نحو 19.20 جنيه للشراء، و19.43 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، وفي البنك الأهلي المصري نحو 19.21 جنيه للشراء، و19.44 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل 19.18 جنيه للشراء و19.42 جنيه للبيع.

أما سعر الجنيه الإسترليني وفق آخر تعاملات قبل اليوم الجمعة 8 يناير، في بنك مصر إلى 21.18 جنيه للشراء و21.47 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، بلغ 21.24 جنيه للشراء، و21.50 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي 21.19 جنيه للشراء و21.53 جنيه للبيع.