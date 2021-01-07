الدولار يختتم أول أسابيع 2021 بخسارة 4 قروش لصالح الجنيه

اختتم الدولار الأمريكي، تعاملاته أمام الجنيه المصري، في أول أسابيع عام 2021، على خسارة 4 قروش؛ إذ سجل في أول أيام عمل البنوك المصرية بالسنة الجديدة 15.65 جنيه للشراء و15.75 للبيع، مقابل 15.61 للشراء و15.79 للبيع في ختام تعاملات الأسبوع، يوم أمس الأربعاء، وفقا للبيانات التاريخية لسعر الصرف، التي استعانت بها «الوطن»، عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

خسارة الدولار ترفع من القدرة الشرائية للجنيه المصري

خسارة الدولار 4 قروش لصالح الجنيه، تأتي بعدما ودع الأخير عام 2020، بارتفاع في قيمته الشرائية مقابل الدولار؛ إذ كان سعره في أول يناير 2020، 15.97 جنيه للشراء، وأغلق في 30 ديسمبر 2020 على 15.66 جنيه للشراء، بحسب البيانات التاريخية لسعر الصرف، التي أطلعت عليها «الوطن» بالموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري، مسجلا 31 قرشا لصالح الجنيه.

ومن شأن زيادة القيمة الشرائية للجنيه مقابل الدولار الأمريكي، استقرار أسعار السلع، خاصة المستوردة أو المحلية المتضمنة لمكون أجنبي في تصنيعها، ما ينعكس إيجابا على معدلات التضخم، وبقائها في إطار المستهدف من جانب البنك المركزي المصري.

وقبل أيام، أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر بنحو 842 مليون دولار خلال شهر ديسمبر الماضي، ليسجل 40.062 مليار دولار، مقابل 39.221 مليار دولار في نوفمبر 2020، وبذلك يكون ارتفع احتياطي النقد الأجنبي المصري بأعلى وتيرة له منذ يونيو من العام المذكور.

مكاسب الذهب ارتفعت 17 جنيها قبل أن تنخفض مرة أخرى

وعلى صعيد المعدن النفيس، استقبل الذهب أول أسابيع بتذبذب واضح خلال جلسات منتصف الأسبوع؛ إذ سجل أول أيام السنة الجديدة: 967 جنيه لعيار 24، و846 لعيار 21، و725 لعيار 18، ثم تراجعت أسعار الذهب منتصف الأسبوع، قبل أن ترتفع اليوم التالي بقيمة 17 جنيها زيادة عن السعر أول أيام السنة، ثم عاود الانخفاض في جلسة اليوم إلى 968 جنيها لعيار 24، و847 لعيار 21، و726 لعيار 18، مسجلا زيادة جنيه واحد عن قيمته في أول أيام السنة.