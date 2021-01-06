سعر الدولار اليوم الأربعاء 6-1-2021 مقابل الجنيه المصري

تستعرض «الوطن» استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، سعر الدولار في البنوك وشركات الصرافة اليوم اللأربعاء الموافق 6 يناير، وذلك في ظل اهتمام المواطنين والمستثمرين بمتابعة أسعار الدولار التي تؤثر على أسعار السلع والاقتصاد في العالم، وجاء سعر الدولار في بعض البنوك الحكومية والخاصة على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس، نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وقال المحلل المالي، وائل مكارم في مداخلة عبر برنامج «زوم» في برنامج «مال وأعمال» المذاع على فضائية «extra news»، إن الدولار يتأثر بقرارات البنك الفيدرالي الأمريكي، وأضاف أنه في حال استمرار السياسة التوسعية للبنك الفيدرالي الأمريكي مجددًا سيستمر الدولار في السقوط.

وعلى الجانب الآخر إذا تم تعافى اقتصادي واحد مع تجديد السياسة النقدية سيرتفع الدولار مرة أخرى أمام العملات الأخرى العربية والأجنبية، بحسب «مكارم».

وسجّل سعر الدولار تراجعًا بقيمة قرش في منتصف تعاملات أمس عقب استقرار دام 3 أيام على التوالي خلال الأسبوع الجاري، وبيع بأعلى سعر له للشراء في بنكين المصري الخليجي، مصر إيران للتنمية ، وسجّل بنك hsbc أقل سعر للشراء.

أسعار العملات العربية والأجنبية

وسجّل اليورو في بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 6 يناير، نحو 19.21 جنيه للشراء، و19.41 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، وفي بنك مصر نحو 19.17 جنيه للشراء، و19.35 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل 19.16 جنيه للشراء و19.34 جنيه للبيع.

كما وصل سعر الجنيه الإسترليني في بداية التعاملات اليوم الأربعاء 6 يناير، في بنك مصر إلى 21.22 جنيه للشراء و21.45 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، بلغ 21.26 جنيه للشراء، و21.50 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري 21.28 جنيه للشراء و21.50 جنيه للبيع.

أما الريال السعودي سجل في بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 6 يناير الحالي، نحو 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، فيما سجّل في بنك مصر نحو 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.