ازاي تشحن وترشد إستهلاكك في الكهرباء بإستخدام «العداد ابو كارت»

وفرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عدة طرق لشحن كروت العدادات مسبوقة الدفع بعد التوسع في تركيبها علي مستوي الجمهورية من خلال منافذ فوري أو الفيزا كارت أو الهاتف المحمول عن طريق «أبلكيشن» الوزراة.

6 خطوات لشحن الكارت عن طريق فوري

- إفرغ الكارت بإخراجه من العداد

- توجه لأقرب منفذ لفوري

- اختار خدمات المرافق العامة ثم شحن كروت العدادات ثم شركة الكهرباء التابع لها

- ادخل الكارت فى ماكينة فوري و سيتم الاستعلام عن بيانات الكارت و اقل قيمة شحن ممكنة و المديونيات

- أختار دفع اقل قيمة ممكنة او قيمة اعلى

- اكد الدفع واستلم الكارت وإيصال بالعملية معتمد من فوري

6 نصائح عند شحن الكارت عن طريق فوري

- تأكد من إدخال قيمة الشحن مضبوطة قبل تأكيد الدفع.

- احرص دائما على متابعة استهلاكك منذ شحن كارت الكهرباء وتفريغ القيمة في العداد لترشيد الاستهلاك ومعرفة استخدامك الحقيقي وما المبلغ الذي تدفعة شهريًا.

- لا تترك شحن كارت الكهرباء حتى آخر لحظة قبل أن يفصل العداد لتتجنب المفاجآت غير السارة من الأفضل شحن كارت الكهرباء أولًا بأول قبل أن تنتهي قيمة الشحن لتجنب توقف الأجهزة الكهربائية.

- احتفظ بكارت شحن عداد الكهرباء بعيدًا عن الأطفال وعن المياه والأماكن الرطبة والكروت الممغنطة الأخرى.

60 الف منفذ شحن اليكتروني

- يوجد ما يقرب من 60 ألف منفذ شحن عن طريق منافذ شركات التحصيل الإلكتروني في الجمهورية بجميع المحافظات تسهيلا على المشتركين وهي «مصاري- Bee - أمان- وقتي- تمام- سداد - ممكن- ضامن» وغيرها.

7 خطوات لشحن رصيد العداد بالموبايل

- التوجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها وتغيير كارت الشحن القديم بآخر يدعم خاصية nfc.

- التأكد من أن جهاز الهاتف المحمول يعمل بنظام أندرويد وبالتالى خاصية NFC.

- تسجيل الدخول على تطبيق سهل إذا كان عداد الكهرباء نوعه «جلوبال» أو تحميل تطبيق الكهرباء خالص وفوري لأنواع العدادات الاخرى على الهاتف المحمول من Google play أو App Store.

- قم بتمرير كارت شحن العداد على ظهر الهاتف المحمول لقراءة البيانات.

- اختار تفاصيل الاستهلاك للاطلاع على الرصيد الموجود بالعداد.

- اختار شحن العداد وأدخل المبلغ المراد خصمه من رصيد المحفظة الالكترونيه أو من كارت الفيزا ثم اضغط توجه بالدفع مع استمرار وضع كارت الشحن فى ظهر الهاتف المحمول.

- قم بإدخال الكارت فى عدادك الكهربائي ليتم تحويل الرصيد.