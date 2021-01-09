بينهم شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة.. تعافي 7 أشخاص في «عزل قفط» بقنا

أعلنت مستشفى قفط التعليمي للعزل بقنا، خروج 7 حالات من بينهم شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة ووالدته، بعد شفائهم من فيروس كورونا، وفقا لسلبية آخر عينات سحبت مؤخرا.

وبحسب بيان «قفط التعليمي»، فإن الحالات التي تعافت وصلت إلى 41 منذ تحويل المستشفى إلى عزل للمصابين بكورونا، من كل مستشفيات الفرز في المحافظة.

وأضاف البيان، أن الحالات التي خرجت اليوم تلقت كل الرعاية، تحت إشراف الدكتور «أحمد كمال، مدير المستشفى، وعمرو عبدالراضي، ووائل حجاجي، المشرفان على الفريق الطبي، ومحمد رمضان، مدير فريق مكافحة العدوى»، برعاية الدكتور محمد فوزي، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية، وبدعم من مديرية الشؤون الصحية بقنا.

كما أن من بين الحالات السبعة، شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، كان يعاني من حالة نفسية صعبة، حلت عن طريق زيارته للجنينة بالمستشفى، بمعرفة الفريق الطبي والمكوث معه 30 دقيقة حتى رفعت حالته المعنوية، واستجاب للعلاج وسحبت العينات منه، وشفي بعدها تماما.

كانت مستشفى قنا العام، أعلنت عن تعافي وخروج 4 حالات من مصابي فيروس كورونا، بعد تلقيهم العلاج بالمستشفي.