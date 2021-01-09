«عضوا الايد اللي اتمدتلهم».. إحالة المتهمين بقتل خفير بالسويس للجنايات

قررت النيابة العامة بالسويس، إحالة اثنين من المتهمين بقتل «خفير» بجمعية أهلية للمحاكمة أمام محكمة الجنايات؛ بتهمة القتل بغرض سرقة 500 جنية وأثاث منزله وتليفونه، من داخل شقته السكنية بمنطقة الألبان في حي الأربعين بالمحافظة.

كان اللواء هشام رشاد، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس، تلقى بلاغا بعثور مواطن على جثة والدة داخل شقة سكنية بحي الأربعين.

وشكل فريق بحث بقيادة مباحث مديرية أمن السويس، وانتقل إلى مكان جريمة القتل داخل الشقة السكنية بحي الأربعين، وتبين من التحريات أن أحمد أبو الحمد قتل داخل شقته، وأن من أرتكب الجريمة هما شخصان، عامل بمقهى وآخر عاطل، رعاهم المجني عليه خلال الفترة الماضية؛ لأن ليس لهما مسكن يقيمان به.

ونجح ضباط مباحث مديرية أمن السويس، من القبض في البداية على العاطل المشترك في جريمة القتل، ثم على عامل المقهى، الذي هرب إلى محافظة أخرى، بعد ارتكابه جريمة القتل.

وأكدت التحريات واعترافات المتهمين، أن المتهمين بالقتل نفذوا جريمتهم بعد التخطيط لها، من أجل سرقة 500 جنيه، وأثاث منزل الخفير وسرقة تليفونه، وأنهم بالفعل بعد تنفيذ الجريمة قرروا الهروب خارج المحافظة، خشيه القبض عليهما.

وأكد المتهمان في اعترافاتهم، أن القتيل كان يساعدهما، ويسمح لهما بالإقامة داخل منزله، وكان يقدم الطعام لهما داخل الجمعية الأهلية التي يعمل بها في حي الأربعين.

ومثل المتهمان جريمة القتل داخل الجمعية بحي الأربعين، وقالوا إنهم بعد إعداد الخفير العشاء لهما، قتلاه وسرقا 500 جنيه وتليفونه، ثم توجهوا إلى منزله بمنطقة الألبان، وسرقوا أثاثه، من أجل بيعه وتقاسم ثمنه.