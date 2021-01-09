المتهمان باغتصاب فتاة الهرم يعترفان بتفاصيل الجريمة: «لبسها كان شفاف»

«كنا شغالين على توكتوك، فجأة لقينا واحدة ماشية في الشارع ولبسها كان شفاف ومثير، فاتفقت أنا وصاحبي نخدها الشقة»، بهذه بدأ المتهمان بخطف واغتصاب فتاة في منطقة الهرم تحت تهديد السلاح داخل شقة أحدهما، اعترافاتهما أمام رجال المباحث.

المتهمان اعتديا على المجني عليها 4 مرات

واصل المتهمان الإدلاء باعترافاتهما الصادمة أمام جهات التحقيق، «أول ما طلعنا الشقة كانت هتصرخ وتلم علينا الناس بس هددناها بالمطاوي فاستجابت لنا».

لم يرحم المتهمان الفتاة التي ظلت تتوسل إليهما وظلا يعتديان عليها لمدة 3 ساعات متصلة، «كانت تبكي أثناء ممارسة العلاقة، ولما انتهينا أخدنها من الشقة وتركناها في الشارع وهربنا».

وعقب انتهاء التحقيق مع المتهمين، قررت النيابة العامة حبسهما لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمتي الخطف والاغتصاب.

وأفادت تحريات المباحث بأن المجني عليها «هبة .ع»، 28 سنة، مصففة شعر «كوافيرة»، كانت في طريقها لزيارة صديقها «جدعون.ن»، 34 سنة، في شارع أحمد حمدي في منطقة الطوابق بفيصل، وأن المتهمين «محمد.ع» 21 سنة و«محمد.ج» 20 سنة افتعلا مشاجرة معها، وتمكنا من دفعها عنوة داخل توك توك أحدهما، ثم اقتاداها داخل شقة في عقار مجاور للعقار المقيم فيه صديقها وتناوبا اغتصابها كرهًا عنها عدة ساعات ثم تركاها في الشارع وفرا هاربين.

المجني عليه : توسلت للمتهمين لكنهم رفضوا

واستمعت النيابة العامة لأقوال المجني عليها، والتي قالت إنها تعرضت للخطف على يد المتهمين بعدما افتعلا مشاجرة أمامها واتهماها بسرقة هاتف أحدهما وعندما حضر عدد من المارة وحاولوا تخليصها من أيديهما، أخبروهم بأنها سرقت هاتف أحدهما وسوف يسلماها للشرطة، ودفعاها داخل توكتوك وذهبا بها إلى شقتهما وتناوبا اغتصابها تحت تهديد الأسلحة البيضاء، وظلت تتوسل إليهما ليتركانها لكنهما رفضا.