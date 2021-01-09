دعوات نجوم الفن لـ هادي الجيار بعد إصابته بكورونا: هترجع لنا بالسلامة

حالة من الحزن سيطرت على الوسط الفني بعد إعلان الفنان هادي الجيار إصابته بفيروس كورونا المستجد، وتدهور حالته الصحية، ما أدى لنقله لمستشفى الهرم، ووضعه على جهاز تنفس صناعي بالعناية المركزة.

وتمنى عدد من نجوم الفن الشفاء العاجل للفنان هادي الجيار، حيث طالبت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، بالدعاء له، بعد دخوله في حالة حرجة نتيجة إصابته بفيروس كورونا قائلة «هو محتاج دعوات كل الناس اللي بتحبه، ربنا يعديه من المحنة دي علي خير وترجعلنا بالسلامة».

كما طالب المخرج تامر حمزة، الدعاء للفنان هادي الجياربعد إصابته بفيروس كورونا قائلاً، «الراجل الجدع الأصيل الطيب أستاذ هادي الجيار، ربنا يشفيه ويعافيه أصيب بكورونا، محتاج دعوة صادقة من قلوبكم».

ووجه الفنان مجدي أبو عميرة رسالة لصديق عمره قائلاً، «زعلان من قلبي على الفنان الكبير هادي الجيار، فهو إنسان طيب وخلوق وذو شأن في المجتمع، ومتصالح مع ذاته، وقدم خلال مشواره الفني عدد كبير من الأعمال الفنية الهامة، بتمنى له الشفاء من كل قلبي، وربنا يديله أكثر من اللي بيتمناه ويرجعه مرة تانية للشاشة ولجمهوره الكبير».

وقدم هادي الجيارعدة أفلام ومسرحيات ومسلسلات، وكان أنجح مسرحياته هي «مدرسة المشاغبين» والتي جسد فيها دور «لطفي» وظهر أيضا في أكثر من 7 أفلام منها «مقص عم قنديل» عام 1985، واشتهر بأدواره المتنوعة، وكان آخر فيلم له عام 2009، بينما كان آخر ظهور له في مسلسل «سك على اخواتك» وعُرض في دراما رمضان 2018.

و«الجيار» حاصل على بكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية، وقد بدأ مشواره الفني عندما جاءته الفرصة للاشتراك في مسرحية «مدرسة المشاغبين»، ثم اتجه إلى التلفزيون والسينما، لكنه لم يحقق النجاح المتوقع في السينما كما حققه في التليفزيون.