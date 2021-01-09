الصين تحاول إحكام قبضتها على كورونا: تعليق المواصلات ومكافأت للمُبلغين

تحاول الصين السيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد على أرضها بعد ظهور بؤرة جديدة للفيروس في مقاطعة خبي، خاصة مع تسجيل حالات إصابة بالسلالة الجديدة المتحورة من الفيروس.

وسجلت السلطات الصحية في البلاد 33 إصابة جديدة بينها 17 حالة بعدوى محلية، منهم 14 حالة في خبي، وفقًا لإحصاءات موقع «وورلد ميتر».

وقررت سلطات مدينة شيجياتشوانج بمقاطعة خبي، اليوم، تعليق كل خدمات وسائل النقل العام لأجل غير مسمى، والتي تشمل سيارات الأجرة ومترو الأنفاق، وطلبت من جميع السكان البقاء في المنزل لمدة سبعة أيام بعد الانتهاء من حملة فحوصات الحمض النووي في كل أنحاء المدينة، وذلك بعد ما ارتفعت الإصابات بـ«كوفيد -19».

وسجلت المقاطعة 127 حالة عدوى جديدة، بالإضافة إلى 183 حالة من دون أعراض، في الفترة من السبت الماضي حتى العاشرة من صباح أمس، وفقًا لما نشرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وخصصت سلطات مدينة نانجونج مكافأت مالية تصل إلى 500 يوان، لمن يساعد على تعقب الممتنعين عن إجراء فحوص «كوفيد -19»، وذلك بالتزامن مع إخضاع الملايين فيها وبمقاطعة خبي المجاورة لها لحملة فحوصات إلزامية، للسيطرة على تفشي الفيروس التاجي.

وتتعامل السلطات بحدة مع المتهربون من الاختبار، حيث سيخضعون لفحص إجباري ثم العزل لمدة 14 يوما في مراكز العزل الرسمية، بغض النظر عن نتائج اختباراتهم. وأعلن نائب رئيس لجنة الصحة الوطنية الصينية، تسنج يي شن، اليوم، أن تم حقن أكثر من 9 ملايين جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في الصين، بداية من 15 ديسمبر الماضي.

وأوضح: «استهدق برنامج التطعيم في المرحلة الأولى المجموعات ذات المخاطر العالية بالإصابة بـ 1.6 مليون جرعة، وشملت المرحلة الثانية العاملون في مجال الأطعمة المبردة المستوردة وموظفو الجمارك والعاملون الطبيون بالإضافة إلى العاملين في قطاع النقل العام وتم تطعيمهم بـ 7.5 مليون جرعة، لتتجاوز جرعات اللقاحات التي تم حقنها حتى الآن 9 ملايين جرعة».

وقال شن، إن اللقاحات ستكون مجانيا، حيث يتكلف صندوق التأمين الطبي والتمويل الحكومي ثمن اللقاحات ورسوم التطعيم، مؤكدا «لا ينبغي أن يدفع الشعب الصيني سنتا واحدا مقابل اللقاح».