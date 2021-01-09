رامي جمال بعد وفاة شقيقة زوجته بكورونا: خلي بالكم الفيروس ملوش كتالوج

حذر الفنان رامي جمال، من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بعد وفاة شقيقة زوجته، وطالب المواطنين باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الوباء، مشيرًا إلى أن الفيروس ليس له «كتالوج» وليس مضمونًا سواء مع أصحاب الأعراض البسيطة أو القوية.

خلوا بالكم من نفسكم وأهاليكم

وأضاف «جمال»، في تدوينه له عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، «أشكركم جميعاً على العزاء والدعاء، ولا أراكم الله مكروهًا في عزيز لكم، ورجاء رجاء خلي بالكم من نفسكم ومن أهاليكم، الفيروس ملوش كتالوج مش مضمون، أنت من أصحاب الأعراض البسيطة أو لا قدر الله القوية، حافظوا على أنفسكم وعلى من تحبون، وشكر الله سعيكم جميعاً».

يذكر أن شقيقة زوجة الفنان رامي جمال توفيت أمس متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد داخل أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، وغرد «لا إله إلا الله.. البقاء والدوام لله في أخت زوجتي.. أشهد الله أنك أهل للطيبة والبر، ولكن قدر ومكتوب ولا اعتراض على أوامر الله، أسألكم الدعاء لها وأنا بالصبر».

وفي وقت سابق، طالب «جمال» جمهوره بالدعاء لأخت شقيقته بسبب حالتها الحرجة، قائلًا: «يارب إن قدرتك فاقت العلم، يارب ابتليتنا بوباء ليس لنا منه مهرب إلا بفضلك فنجنا يارب».

يُذكر أن الفنان رامي جمال جدد عقد التعاون مع شركة «نجوم ريكوردز» مرة أخرى، وذلك في حضور المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة النيل للإنتاج الإذاعي الدكتورة هالة حجازي، ومدير الشركة ياسر خليل، حيث قدم 4 ألبومات علي مدار 8 سنوات ماضية مع الشركة.

وسيكون التعاون من خلال ألبوم غنائي جديد سيتم طرح أولى أغنياته خلال أيام، على أن يتم طرح باقي الألبوم على مراحل في عام 2021.

وكان الفنان رامي جمال قد حصل على العديد من الجوائز في عام 2020 منها أفضل ألبوم عن «أنا لوحدي»، وجائزة أفضل كليب عن «سقف»، وجائزة الفنان الشامل.