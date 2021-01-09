بينهم كاهن بالكنيسة.. وفاة 5 أشخاص داخل مستشفى العزل بأسوان

لفظ 5 أشخاص أنفاسهم الأخيرة، اليوم، داخل مستشفى أسوان التخصصي بحي الصداقة الجديدة التابعة لمدينة أسوان «العزل»، بعد إصابتهم بفيروس كورونا «كوفيد 19»، بينهم قمص قبطي يبلغ من العمر 74 عاما بكنيسة المحافظة، وجاري دفن الجثامين، بعد إخطار النيابة العامة.

وسجلت مستشفى أسوان التخصصي وفاة 5 أشخاص، هم: القمص كيرلس، 74 سنة، كاهن بكنيسة أسوان، وعواضه جمال محمد، 81 سنة، ربة منزل، مقيمة بنصر النوبة، وعلاء عبدالحميد عبدالعزيز، 56 سنة، بالمعاش، مقيم بمحافظة الجيزة، ورشدي إبراهيم خضير، من محافظة دمياط، ورجاء صابر غبريال، 63 سنة، ربة منزل، مقيمة بمدينة أسوان.

وفى سياق آخر، ناشد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، المواطنين بضرورة الالتزام بتنفيذ الإجراءات الوقائية وارتداء الكمامة، خاصة أن النجاح في مجابهة تداعيات أزمة كورونا يتطلب التعاون والتضافر من الجميع.