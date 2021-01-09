 وفد «التخطيط» في زيارة لمستشفيات التكامل بالجيزة والفيوم والمنوفية

واصل وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية زياراته لمتابعة مستشفيات التكامل بالمحافظات، وتوجه الوفد لزيارة مستشفى منشأة البكاري (مركز رعاية أولية)، مستشفى ناهيا، ومستشفيي تطون التكاملي، وأبو جندير التكاملي بمحافظة الفيوم، كما توجه الوفد لمحافظة المنوفية لزيارة المستشفى التكاملي بجزي، والوحدة الصحية بطملاي.

ولفتت السعيد، وفق بيان صادر اليوم، إلى أهمية مستشفيات التكامل في تقديم الخدمات العلاجية فضلًا عن كونها عامل مهم وضروري في عملية تطبيق التأمين الصحي الشامل الذي تسعي الدولة لتحقيقه، والذى يعتمد على وحدات طب الأسرة والملف العائلى وطبيب الأسرة فى تقديم الخدمات الطبية للجمهور، خاصة سكان القرى على امتداد محافظات الجمهورية، متابعة أنَّ انتشار تلك المستشفيات في عدد كبير من المحافظات يدعم تحقيق فكر التأمين الصحي الشامل.

وأكّدت حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على متابعة مستشفيات التكامل وبحث التحديات التي تواجه تشغيل بعضها والعمل مع الجهات المعنية علي تقديم الدعم اللازم لها وذلك في ضوء اهتمام الدولة بقطاع الصحة وتوفير خدمات الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين حرصًا علي سلامتهم.

ترأس وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية السيد إسماعيل يوسف رئيس قطاع التنمية البشرية والاجتماعية بالوزارة، وبحضور السيد شعراوي عبدالمنعم، القائم بتسيير أعمال الإدارة المركزية لأنشطة الخدمات، ومشاركة ممثلي المجلس القومي للمرأة، ووزارة الصحة.