بشرى للعمالة غير المنتظمة.. استخراج بطاقة الرقم القومي مدون فيها المهنة

كشف محمد سعفان وزير القوى العاملة، عن خطوة جديدة وبشرى سارة للعمالة غير المنتظمة تقوم بها الوزارة ممثلة للحكومة المصرية، حيث ستستخرج الوزارة، بطاقات الرقم القومي للعمالة غير المنتظمة، مدون فيها المهنة الحقيقية لهم، وذلك للعمالة غير المنتظمة التي سيتم حصرها على أرض الواقع.

وقال الوزير إن حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بالوزارة، رصدت ميزانية لتتحمل تكلفة ترخيص مزاولة المهنة واستخراج بطاقة الرقم القومي للعامل غير المنتظم بالمهنة التي يعمل بها فعليا، بالإضافة إلى إصدار شهادات قياس مستوى المهارة.

وأكد أن الوزارة نسقت مع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، حيث سيقوم العامل غير المنتظم، بتسلم البطاقة الجديدة في اليوم التالي.

حصر العمالة غير المنتظمة

وفي ذات السياق تستأنف وزارة القوى العاملة، تنفيذ الخطة القومية والإستراتيجية التي بدأتها، منذ عدة أسابيع، في إطار توجيهات القيادة السياسية، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة في جميع محافظات الجمهورية.

ونجحت وزارة القوى العاملة، في أول خطوات تنفيذ الخطة، حيث حصرت نحو 25 ألف عامل غير منتظم بمدينة العلمين الجديدة، وتم فتح باب التسجيل لتكوين قاعدة بيانات شاملة، كمرحلة أولى حتى تتمكن الدولة من الوصول إلى الأعداد الحقيقية للعمالة غير المنتظمة، وتوفير كل أنواع الرعاية لها.

وتقوم الوزارة حاليا بحصر العمالة غبر المنتظمة في العاصمة الإدارية الجديدة، للوقوف على الأعداد الحقيقية لها من أجل إدارجها على قاعدة بيانات الإدارة المركزية للعمالة غير المنتظمة التابعة لوزارة القوى العاملة.

من 12 لـ13 مليون عامل غير منتظم

من جانبه، أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن أعداد القوى العاملة غير المنتظمة، تتراوح بين 12 إلى 15 مليون عامل غير منتظم، في جميع أنحاء الجمهورية، سوف تسعى الدولة بكل إمكاناتها وقدراتها، لتكوين قاعدة بيانات شاملة لها، تتضمن تصنيف نوع العمل والحرفة والمهنة لهذه العمالة، والتي من خلالها تستطيع الدولة توفير الخدمات والبرامج القومية والرعاية المناسبة لها.