القوى العاملة تعلن تعيين 458 شابا منهم 38 من ذوي القدرات بالسويس

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين 458 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثماري في السويس، منهم 38 شاباً من ذوي القدرات الخاصة من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، وذلك من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، حيث تم تسجيل 1138 مواطنا باحثا عن فرص العمل، منهم 23 من ذوي القدرات الخاصة.

وأشار حاتم جاد الرب مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر ديسمبر الماضي - إلى أن المديرية استخرجت 1200 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، فضلا عن الانتهاء من دورتين تدريبتين بالتعاون مع مركز التدريب التابع لمديرية التضامن الاجتماعي في مجال الكهرباء واللحام لـ 15 متدربا لكل دورة.

وفي مجال علاقات العمل تلقت المديرية 52 شكاوى فردية، تم تسوية 6 منها ودياً، وتحويل 14 منها للمحكمة العمالية، و 32 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة، كما جرى بحث 17 شكوى فردية وردت عبر بوابة الشكاوى الإلكترونية، و4 شكاوى عادية، و7 شكاوى من إدارة التشغيل الداخلي بالوزارة.

وفي مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 145 منشأة، وتحرير 18 محضراً لمنشآت مخالفة، وشن 10 حملات تفتيش، والتفتيش على 8 منشآت في مجال السلامة والصحة المهنية، وتحرير 4 محاضر لمنشآت مخالفة، فضلا عن عقد ندوة تثقيفية في مجال قانون العمل والقوانين ذات الصلة بالتعاون مع إحدى الشركات لـ 31 شركة وبحضور 53 من مسؤولي الموارد البشرية لكل شركة، بالإضافة إلى عقد ندوة توعوية للمرأة العاملة حول قانون العمل مناهضة العنف ضد المرأة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بالسويس.