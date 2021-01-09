القوى العاملة تحصّل 575 ألف جنيه مستحقات عمالة مصرية بميلانو في 2020 

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالقنصلية العامة المصرية بميلانو، في تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بإيطاليا لصرف مستحقاتهم، التى تقدموا بشكوى بشأنها، بلغت 29 ألفاً و980 يورو، أي ما يعادل 575 ألفًا و910 جنيهات.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنَّ وزير القوى العاملة كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولًا بأول.

وأشار إلى أنَّه بمتابعة هذه الشكاوى وما تمّ إنجازه في كل المجالات مع الملحق العمالي مجدي حسنين رئيس مكتب التمثيل العمالي بميلانو، أكّد أنّ المكتب تواصل مع مسؤولي الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وقد أسفر خلال العام المنصرم 2020 عن توفير 489 فرصة عمل بالداخل.

وأوضح مجدي حسنين رئيس مكتب التمثيل العمالي بميلانو، أنَّه تمّ خلال العام تسوية 204 شكاوى وديًا، وإحالة 8 شكاوى للقضاء، و155 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة، من إجمالي الشكاوى البالغة 367 شكوى، فضلًا عن القيام بـ5724 زيارة ولقاءً واستفساراً، منها 58 زيارة خاصة بالجهات الحكومية المعنية لحل شكاوي العاملين المصريين، و347 زيارات ميدانية للمنشآت وأصحاب الأعمال، و144 لقاءً واجتماعاً من التجمعات العمالية، و 5175 الرد على استشارات واستفسارات عمالية مقدمة مقدم عبر واتس آب، وصفحة المكتب على فيسبوك للعمالة المصرية، كل ذلك مع وجود حظر التجول أو التنقل بين الأقاليم، ووضع ميلانو منطقة خطرة أو حمراء على مدار أيام العام.