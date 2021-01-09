مدبولي يتفقد مشروع بديل العشوائيات بمدينة السلام: تكلفته 1.7 مليار

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أحد مشروعات الإسكان التي تنفذ لصالح أهالي المناطق غير الآمنة، في مدينة السلام، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وعدد من المسئولين.

واستهل رئيس الوزراء الجولة بتفقد عدد من وحدات الإسكان بديل العشوائيات، في أرض الإنتاج الحربي، بمدينة السلام على طريق بلبيس الصحراوي، على مساحة 230 فدانًا.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من وزير الإسكان حول المشروع، حيث تمت الإشارة إلى أنه يشمل تنفيذ 134 عمارة، تتضمن 4800 وحدة سكنية، و 475 وحدة إدارية، و292 وحدة تجارية.

كما تمت الإشارة إلى أن نسبة الإنجاز في هذا المشروع تصل إلى إلى 55%، ويقوم بتنفيذ المشروع عدد من الشركات تحت إشراف هيئة المجتمعات العمرانية، بتكلفة تصل إلى 1.7 مليار جنيه.

ويتضمن المشروع يتضمن 44 عمارة ستكون مخصصة للبيع الاستثماري، بواقع 1056 وحدة سكنية، وكل الوحدات الأخرى ستشمل إسكان أهالي المناطق غير الآمنة.

من جهت، أكّد رئيس الوزراء الحرص على المضي في استكمال هذا المشروع، مكلفًا بعرض موقف تأثيث الوحدات المنتهية اسبوعيا، لتكون تلك الوحدات جاهزة للتسليم لأهالينا في المناطق غير الآمنة، خاصة أنَّ المسئولين أكّدوا أنه لا مشكلة في التمويل، وبأنه قريبا سيكون لدينا نحو 40 عمارة منتهية بالكامل وبها المرافق وجاهزة للتسليم لمستحقيها، موجهًا بتذليل كل العقبات لتنفيذ ذلك.