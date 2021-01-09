«صرف أسيوط»: التغلب على مشكلة ملوحة المياه بالقوصية

أصدر المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، تعليماته للتغلب على مشكلة ملوحة المياه بقرية رزقة الدير مركز القوصية والتي تعود هذه النسبة لطبيعة الآبار بالمنطقة المذكورة، حيث يغلب على المياه بهذه المنطقة زيادة نسبة الأملاح الكلية الذائبة، موجها كل جهود المنطقة للتغلب على المشكلة القائمة ومحاولة خلط المياه الارتوازي بمياه مرشحة القوصية.

تحقيق استفادة للمواطنين

وجه رئيس الشركة بأسيوط، المهندس عصام أحمد مدير منطقة القوصية بفحص خط المرشحة المربوط بمحطة مياه القوصية المرشحة والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية 800 ل/ث، وتم دراسة مقترح بعمل بوستر لرفع المياه من خط المرشحة لخط طرد المحطة، وذلك لخلط المياه الناتجة من تشغيل الآبار مع مياه المرشحة للحصول على مياه أملاحها منخفضة تضخ بشبكات رزقة الدير والتي تبلغ طولها 4.5 كم لتحقيق استفادة لعدد 6 آلاف مواطن من أهالي القرية.

إجرء التحاليل الكيميائية

وانتهت الشركة من تنفيذ البوستر ذو الماتور المدعم بطلمبة لسحب المياه من المحطة المرشحة وطردها بشبكات رزقة الدير وسحب عينات من مجموعة عشوائية من منازل القرية وإجراء التحاليل الكيميائية عليها والتي جاءت نتائجها لتؤكد انخفاض نسبة الأملاح الذائبة في المياه، وحل المشكلة.

غسيل وتطهير الشبكات والخزانات

وأشار رئيس الشركة إلى أن قطاع المعامل بالشركة قام بتنفيذ أعمال غسيل وتطهير الشبكات والخزانات ضمانا لسلامة المنتج النهائي المقدم للجمهور لينهي قطاع المعامل غسيل 2500 خزان مياه، وإتمام غسيل للشبكات أكثر من 3200 مرة، وتعقيم 45 بئرا ارتوازيا، فضلا عن إعادة تأهيل 4 معامل بمحطات القوصية والفتح ومنفلوط والبداري وسحب 300 ألف عينة، وتدعيم معمل الشركة بالوادي الجديد بـ55 جهازا، وتوريد 5 أجهزة سبكترو فوتو ميتر، وتوفير حواجز مطاطية وماصة للزيوت بتكلفة إجمالية 4.2 مليون جنيه.

وأوضح، أن الأسطول الميكانيكي للشركة شهد العديد من التعزيزات من بينها توريد لودري حفار و4 سيارات كباش وسيارتين مدمج وكراكة حديثة متعددة الأغراض، وإحلال وتجديد وصيانة وإعادة تأهيل 40 سيارة كسح ونقل مياه ونافوري.