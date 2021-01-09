رئيس الصرف الصحي بالإسكندرية يطلع النواب على خطة التصدي للنوات

استقبل اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اليوم السبت، عدداً من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في مقر الشركة، بمحطة التنقية الشرقية، لمشاركتهم واطلاعهم على مستحدثات الأمور والتحديات التي تواجه الشركة.

وأكد النائب أحمد مهنى، عضو مجلس النواب، أن تلبية هذه الدعوة ليس بغرض المراقبة، لكن بغرض توصيل رسالة من جميع النواب إلى رئيس الشركة تقديراً لجهوده فى الارتقاء بمنظومة العمل داخل الشركة، مبدياً امتنانه بدعوة اللواء محمود نافع، لزيارة شركة الصرف الصحي، في اللقاء الذي ضم عدداً من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وتابع عضو مجلس النواب فى كلمته: «إننا شركاء في توصيل هذه الرسالة تحت قبة البرلمان، لكل من يعمل ويجتهد، لإظهار نجاحات داخل الشركات أو المؤسسات».

ومن جانبها، أصدرت شركة الصرف الصحي بياناً أكدت فيه أن اللواء محمود نافع عرض أمام النواب كل المجهودات التي تبذلها الشركة في التصدي لموسم النوات.

وأضاف بيان الشركة أن النواب تعهدوا خلال كلماتهم بدعم الشركة وجميع قياداتها التي حققت نجاحات على مستوى المحافظة، حيث أثنوا على مجهود رئيس الشركة، الذي ظهر أثرة منذ عام 2015 حتي 2021.

ضم الاجتماع عدداً من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، من بينهم أحمد مهنى، والدكتورة آيات الحداد، ووجيه ظريف، ومنى عمرو، إضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية بمحافظة الإسكندرية.