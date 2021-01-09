عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنان هادي الجيار

كشف الدكتور منصور خليل، مدير مستشفى الهرم، عن حالة الفنان هادي الجيار، وقال في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن حالة الفنان هادي الجيار حرجة ومتدهورة وهو موجود على جهاز تنفس صناعي.

وأضاف مدير مستشفى الهرم: «ربنا يشفيه ويعافيه ويخفف عنه، ونعمل بقدر الإمكان له ولغيره، ونقدم أقصى ما في وسعنا لتخفيف حدة ألم هذا الفيروس».

وأوضح «خليل» أن مشكلة الفنان هادي الجيار أنه من أصحاب الأمراض المزمنة فهو يعاني من مرض القلب، ولذلك تضاعفت أعراض الفيروس عليه سريعا.

خروج 754 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، عن خروج 754 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم بحسب تعليمات وإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 117529 حالة حتى اليوم.

وتواصل وزارة الصحة رفع أقصى درجات الاستعداد ومتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا في كل مستشفيات الوزارة على مستوى الجمهورية، مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما خصصت وزارة الصحة عددًا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن 105، و15335 ورقم الواتساب 01553105105، إضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف

وتستعد وزارة الصحة والسكان لإطلاق حزمة من المواقع الإلكترونية هذا الأسبوع متعلقين بفيروس كورونا تأتي على رأس هذه المواقع، النسخة الكاملة للموقع الإلكتروني الخاص بالتسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا من المواطنين الراغبين في الحصول عليه.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة ستطلق موقع إلكتروني خاص بمبادرة الرئيس لمتابعة حالات العزل المنزلي، وهي المبادرة التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان الأسبوع الماضي، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة جميع مرضى فيروس كورونا المستجد.

وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن المبادرة انطلقت في 3 محافظات هي «القاهرة والجيزة والقليوبية»، مشيرا إلى أن آلية العمل بالمبادرة تتضمن قياس نسبة تشبع الأكسجين في الدم للمرضى وقياس درجة الحرارة ومتابعة الحالة بشكل دوري وبعد متابعة الحالة وحدث أي تطور يتم التوجيه لنقلها للمستشفى.