الجامعات: إجراء المراجعات عبر المنصات التعليمية حاليا و80% تفاعلا بين الطلاب والمعلمين

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية على انتظام العمل بالمنصات التعليمية سواء كانت المنصات التابعة لكل جامعة أو المنصة الموحدة «مايكروسوفت»، وكذلك إجراء المراجعات والتدريبات للمقررات الدراسية التي تم دراستها خلال الفصل الدراسي الأول 2020، مؤكدين أن نسبة التفاعل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس تجاوز الـ80% في التعامل عبر المنصات التعليمية، مؤكدين أن غالبية المقررات متاحة حالياً لجميع الطلاب على المنصات.

وقال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إن جميع المقررات الدراسية متاحة على المنصات التعليمية، لافتا إلى أن هناك تفاعلا متميزا بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من خلال المنصات التعليمية، لافتا إلى أن نسبة التفاعل بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب تجاوزت الـ 80%، مؤكداً أنه لم يتم رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن.

الجامعات: رفع المناهج الدراسية على المنصات التعليمية

وأضاف رئيس جامعة حلوان في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مجلس الجامعة وجَّه بتذليل جميع العقبات تجاه الطلاب في التعامل مع المنصات التعليمية والإجابة عن جميع الاستفسارات المتعلقة بالعملية الدراسية، مؤكداً أن نظام التعليم عن بعد ساهم في إحداث طفرة كبيرة في مجال التحول الرقمي.

وقال الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، إن غالبية المناهج الدراسية متاحة على المنصات التعليمية بالجامعة والمنصة المركزية المواحدة «مايكروسوفت»، مضيفاً أن نسبة التفاعل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من خلال المنصات التعليمية ممتازة جداً، مؤكداً أن هناك توجيها بالرد على كل استفسارات الطلاب من قبل أعضاء هيئة الترديس على المنصات التعليمية، مضيفاً أنه يجرى حالياً إجراء التدريبات والمراجعات من خلال المنصات التعليمية.

وقال الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، إن المناهج الدراسية متاحة جميعاً على المنصة التعليمية الموحدة التابعة للجامعة، مؤكداً انه لم يتم رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، موضحاً أن هناك نسبة تفاعل ممتازة بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في التعامل مع المنصات.