صرف معاش إصابة عمل لشهداء كورونا من الأطباء

قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إنه بعد صدور قرار وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد باعتبار كورونا من الأمراض المعدية الصادر في 30 مايو 2020، فإنه تم استحقاق شهداء الأطباء لمعاش إصابة عمل.

80% معاش إصابة العمل من أجر التسوية التأميني

وأصاف اللواء جمال عوض، في بيان رسمي له، منذ قليل، أنه التقى الدكتور حسين خيري نقيب أطباء مصر، لمناقشة قواعد صرف معاش إصابة العمل للأطباء شهداء الكورونا والذي يبلغ 80% من أجر التسوية التأميني.

وتم خلال اللقاء توضيح أنه بتاريخ 30 مايو 2020، صدر قرار وزير الصحة باعتبار كورونا من الأمراض المعدية، لافتا إلى أن هذا القرار يتفق مع الأمراض المهنية بإصابات العمل طبقا لقانون التأمينات الأجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

يصبح الحد الأقصى للمعاش للشهداء عام 2021 هو 6480 جنيها

وأشار إلى أنه لا حاجة إلى أي تعديل تشريعي وعليه فإن معاش الطبيب شهيد كورونا طبقا لهذا القرار «كورونا إصابة عمل»، حسب تأكيد اللواء جمال عوض وأوضح أن الحد الأقصى للمعاش للشهداء عام 2020 - هو 5600 جنيه، ويصبح الحد الأقصى للمعاش للشهداء عام 2021 هو 6480 جنيها ويرجع ذلك إلى أن الحد الأقصى التأميني كان في 2020 - 7000 جنيه ومعاش إصابة العمل 80% منه تساوي 5600 جنيه، ولكن الحد الأقصى التأميني زاد في 2021 إلى 8100 جنيه و80% منه تساوي 6480 جنيها.

وأوضح أن النقابة تنسق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي «لجنة الأمراض المهنية»، لتحديد المستندات المطلوبة للعرض على لجنة الأمراض المهنية لبحث مدى اعتبار الحالة إصابة عمل، وذلك لإزالة أي غموض يعرقل الصرف.

المستندات المطلوبة

1- شهادة الوفاة.

2- ماسحة pcr

3- تقرير طبي من مكان العمل بأنه كان يمارس العمل أثناء الإصابة.

4- يتم عرض هذه الأوراق على لجنة الأمراض المهنية التابعة لهيئة التأمين الصحي لإصدار قرار وفاة إصابة عمل.

5- يتم تسليم القرار لهيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات لصرف معاش الوفاة الطبيعية مضافا إليه معاش الإصابة ويتم الجمع بينهم دون حدود.

النقابة بدورها تطالب أسر الشهداء بسرعة التوجه بالأوراق المطلوبة للهيئة العامة للتأمين الصحي «لجنة الأمراض المهنية».