موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الأسباني والقنوات الناقلة

يستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره وأوساسونا، اليوم السبت الموافق 9 يناير الجاري، في إطار مباريات ذهاب الأسبوع الـ18من الدوري الأسباني.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأوساسونا

تقام مباراة ريال مدريد أوساسونا على ستاد «ملعب أل سادار»، ويمكن مشاهدة المباراة على قناة ON SPORTS، بصوت المعلق الرياضي علي محمد علي.

موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا

وتنطلق مباراة ريال مدريد وأوساسونا في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، والتاسعة مساءً بتوقيت تونس، والثامنة مساءً بتوقيت جرينتش.

ترتيب الفريقين في الدوري الأسباني

يحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني في الدوري الأسباني برصيد 36 نقطة، بينما فريق غرناطة بالمركز التاسع عشر برصيد 14 نقطة.

التشكيل المتوقع لريال مدريد أوساسونا

ويواصل مدرب ريال مدريد، الاعتماد على التشكيل الذي يقوده تيبو كورتوا في حراسة المرمى، بينما سيتسلح بالرباعي الدفاعي ناتشو، فاران، راموس وميندي، وفي خط الوسط من المرجح أن يضع مودريتش، كاسيميرو وتوني كروس، مع الثلاثي الهجومي أسينسيو، بنزيما وفاسكيز.