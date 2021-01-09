«أوعى تخلع الكمامة».. تحذير كافتيريات الإسكندرية لروادها لتجنب الغرامة

في خطوة لتطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، بالتزامن مع انتشار قوات الأمن والأحياء في جميع شوارع الإسكندرية، من أجل تنفيذ القرارات التي أقرها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، واصلت مديرية أمن الإسكندرية حملاتها على الكافتيريات والمقاهي والمطاعم المختلفة.

ولأول مرة تواجدت قوات الأمن داخل الكافيهات والمطاعم المغلقة، وذلك لتحرير غرامات فورية للمخالفين من الزوار غير الملتزمين بارتداء الكمامة، أثناء التواجد في الكافيه.

وحررت الشرطة غرامات فورية للمخالفين، بسبب عدم ارتداء الكمامة، حيث ناشدت الجميع بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة، أثناء التواجد والجلوس في الأماكن المغلقة.

فيما شددت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والأجهزة الأمنية من حملاتها للتأكد من الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا، في شوارع المدينة الساحلية، خاصةً مع عدم التزام المواطنين، والتزاحم في الكافيهات والمولات والمطاعم.

وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن كثيراً من الأماكن في المدينة الساحلية تشهد ازدحاماً، على الرغم من إغلاق الآلاف من الكافيهات والمطاعم ومراكز الدروس الخصوصية يومياً، منعاً للتزاحم أو انتشار عدوى الفيروس، إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، من التعليم «أون لاين» وإغلاق المدارس خوفاً على التلاميذ.

وناشد الشريف جميع أهالي المدينة الساحلية بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي، والحفاظ على المسافة الآمنة، وعدم تكرار «مشهد ستانلي»، حفاظاً على صحتهم.

وأكد على استمرار حملات الإغلاق، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، متمنياً أن يعي أهالي الإسكندرية خطورة الفيروس، وأن يحافظوا على صحتهم وسلامتهم.

وتُعد مدينة الإسكندرية من المدن الأعلى إصابة بفيروس كورونا، وفقاً لما أعلنته وزارة الصحة مؤخراً عن المحافظات الأكثر إصابة بالفيروس المستجد.