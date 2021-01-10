أطباء عن استثناء الحوامل من لقاحات كورونا: حفاظا على الجنين

تبدأ وزارة الصحة والسكان في عملية تطعيم الأطقم الطبية باللقاح الصيني ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» خلال الأيام المقبلة، بعد أن استقبلت مصر شحنتها الأولى منه الشهر الماضي، لإعطائه للفئات التي حددتها منظمة الصحة العالمية من حيث أولوية الحصول على اللقاحات، وعلى رأسهم الاطقم الطبية، وبعدهم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، ومرضى الكلى والأورام والقلب والأوعية الدموية.

في المرحلة الثانية يتم تطعيم جميع الفئات بلقاحات كورونا في حال توافرها، باستثناء فئتين فقط، وهم السيدات الحوامل والأطفال أقل من 18 عامًا.

استشاري الأمراض المعدية: الحوامل والأطفال لم يدخلوا في التجارب الاكلينيكية

وفي هذا الشأن، قال الدكتور محمد عز العرب، استشاري الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، إن استثناء الأطفال والسيدات الحوامل من أخد لقاحات كورونا جاء نظرًا لأن التجارب الاكلينيكية على اللقاحات لم تشملهم، وبالتالي تطبيق التطعيم عليهم غير مضمون، إلا بعد التأكد من مأمونية اللقاحات على باقي الفئات، لأن الحوامل والأطفال ممكن أن يتضرروا من أي علاجات مستحدثة أو لقاحات جديدة.

«عز العرب»: هناك تجارب جديدة للقاحات تجرى على الأطفال

وأضاف «عز العرب» لـ«الوطن»، أن المراحل اللاحقة من التجارب الاكلينيكية ستشمل الفئات المستثناة، لافتًا إلى أن هناك تجارب اللقاحات حاليًا تجرى على الأطفال، مشيرًا إلى أن اعطائهم لقاحات كورونا قبل مرورها بالمراحل الثلاث في التجارب الاكلينيكية أمر مخالف للأصول الطبية والعلمية.

وأشار استشاري الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، إلى أن البدائل الحالية للفئات المستثناة من أخذ لقاحات كورونا هى الالتزام بالإجراءات الاحترازية العادية، والاهتمام بتحسين جهاز المناعة عن طريق التغذية السليمة، والراحة النفسية، والرياضة، والبعد عن التواجد في التجمعات والأماكن المزدحمة.

«سلامة»: التغذية السليمة بديل اللقاحات للفئات المستثناة

ومن جانبه، أوضح الدكتور حسني سلامة، أستاذ الكبد والأمراض المعدية، بكلية طب قصر العيني، استثناء السيدات الحوامل من أخد لقاحات كورونا جاء خوفًا على تعرض الجنين للخطر، خاصة وأنهم لم يدخلوا ضمن التجارب الاكلينيكية على اللقاحات وكذلك الأمر في الأطفال أقل من 18 عامًا.

وذكر، سلامة أن البدائل الفعالة بالنسبة للفئات المستثناة من أخذ لقاحات كورونا للحفاظ على صحتهم تشمل عدة إجراءات بسيطة، منها الالتزام بالتدابير الاحترازية وارتداء الكمامات الطبية، والبعد عن الأماكن المزدحمة والمغلقة، والإكثار من تناول الخضار والفاكهة وما يحتوي على الفيتامينات.