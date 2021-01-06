وزارة الصحة: طرح الموقع الإلكتروني للتسجيل من أجل اللقاح خلال 3 أيام

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزير الصحة لشؤون الأبحاث، إنه خلال 3 أيام سيطرح الموقع الإلكتروني، التابع للوزارة، من أجل التسجيل لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد، كما ستبدأ الوزارة بتطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا بمستشفيات العزل والحميات، الأسبوع المقبل.

وأضافت «عاصم»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «مساء DMC» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية «DMC»، أنه بالنسبة لمصابي فيروس كورونا، ينطبق عليهم البروتوكول العلاجي الخاص بالوزارة، وستتابعهم الأخيرة ضمن المبادرة الجديدة التى جرى إطلاقها من قبل رئيس الجمهورية، اليوم، وحددتهم الوزارة بالحالات المشتبهة بها والمحتملة والمؤكدة؛ إذ أن تشخيص تلك الحالات موجودة في البروتوكول المصري لعلاج فيروس كورونا.

وأشارت مستشار وزير الصحة، إلى أنه يوم الأحد المقبل ستنظم دورة علمية للأطباء، لكيفية التشخيص الصحيح للمصابين، للمشاركين في المبادرة الجديدة، موضحة أن الأطباء يدربون على كيفية مكافحة العدوى، في أثناء حضورهم مجريات الدورة، والزيارات المنزلية ستكون مؤمنه للأطباء، حتى لا يكون هناك فرصة لانتقال العدوى من المصابيين إلى الأطباء الزائرين لهم بالمنازل.

وأكدت الدكتورة نهى عاصم، أن هناك الكثير من الأبحاث التي تجرى على مختلف المستويات لتقييم الوضع الوبائي الصحي المصري، بخصوص الفيروس، وفي هذا الصدد، فحص 70 بحثا وبائي حول الفيروس منذ بدايته، وحاليا يراقب الوضع الوبائي في مختلف الدول، مع تجميع الإحصائيات الخاصة بالسكان ودرجات الحرارة في تلك البلدان: «بدأنا نشوف إيه أكثر العوامل المؤثرة في المنحنى الوبائي وزيادته، وبيجيلنا البيانات على مستوى الدول».

وتابعت: «سيكون هناك موقع مخصص لمرضى كورونا بالتوازي مع وجود موقع للتسجيل من أجل الحصول على اللقاحات، بحيث أن أي مصاب بالفيروس أو يشعر بالأعراض فيستطيع أن يسجل كونه حالة مشتبه في إصابتها».